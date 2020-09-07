Литва и ЕС требуют освободить Колесникову: Её арест – "сталинские методы НКВД"

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс называл арест члена Координационного совета Беларуси «позорным поступком» и потребовал незамедлительно отпустить оппозиционного политика.

«Вместо того, чтобы общаться с жителями Беларуси, уходящая власть пытается цинично устранять по одному. Похищение Колесниковой в Минске — позор. В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена», — написал он в своем Twitter.

Коллегу поддержал и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, который обратил внимание, что подобные действия в Беларуси являются противозаконными и фактически являются методом запугивания населения собственной страны. Он также вступился и за других задержанных членов штаба Виктора Бабарико:

«Произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Беларуси, в том числе жестокие действия сегодня утром в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы. Власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и обязательства»

Не менее пяти часов назад о похищении Колесниковой сообщила очевидица. Неизвестные затолкали политика в микроавтобус в центре Минска. После этого она не выходит на связь. В её окружении не знают, где она сейчас. Все силовые ведомства кроме Комитета госбезопасности (КГБ) отчитались, что не обладают информацией о задержании Колесниковой, однако, учитывая применяемые белорусскими силовиками практики, многие предполагают, что это все-таки было именно задержание, но подтверждений этому до сих пор нет.