В Минске похитили Марию Колесникову. Она последний лидер оппозиции внутри страны

Читательница TUT.BY сообщила о похищении члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которая остается одним из наиболее узнаваемых лидеров белорусской оппозиции, до сих пор находящихся на территории Беларуси.

«Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают», — рассказывает девушка.

Инцидент произошел возле Национального художественного музея в центре Минска. Представители Колесниковой подтвердили, что политик была в этой части города и не выходит на связь. Они не знают, где она сейчас.

В пресс-службе ГУВД Минска проверяют информацию об исчезновении Колесниковой, сообщает ТАСС.

Судя по последним действиям белорусских силовиков, которые накануне избивали и задерживали людей, будучи в штатском и балаклавах, это могло быть задержание, но подтверждений этому пока нет.

Дополнение. В пресс-службе штаба Виктора Бабарико сообщили об исчезновении и других членов команды, Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Пресс-секретарь МВД Беларуси сообщила, что у министерства нет сведений о задержании Колесниковой или её соратников. То же РИА Новости сказали в ГУВД Мингорисполкома. Не знает об их судьбе и Комитет госконтроля (КГК), пишет TUT.BY. В Следственном комитете Sputnik также сказали, что не располагают такими сведениями. Пока не исключен вариант задержания белорусским КГБ.