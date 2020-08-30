Колесникова призвала министра Караева уйти в отставку или признаться в содеянном

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова заявила, что беспрецедентное насилие сотрудников силовых ведомств над гражданами Беларуси не должно остаться безнаказанным. По её мнению, глава МВД Республики Юрий Караев должен написать заявление об отставке или явиться с повинной, передают «Открытые медиа».

«Господин Караев, 13 августа (…) вы взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки населения — мы все это видели. Есть факты и доказательства преступлений. Мы все ужаснулись от кощунственных действий силовиков, — говорит она. — Вы или ваши коллеги перешли рубеж — вы убили людей! Вы подвергли их пыткам. А эти люди всю жизнь работали, платили налоги, из которых вам платят зарплату. Вы должны понимать, что белорусский народ не забудет и не простит этого насилия».

Напомним, что ранее Караев в интервью взял на себя ответственность за «травмы случайных людей» в ходе задержаний граждан 9-12 августа, а также извинился перед ними. Извинения непосредственно задержанным он не приносил.