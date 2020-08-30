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Новости дня

30 августа, воскресенье

[18:05]МВД подтвердило, что в Минск ввели бронетехнику, но протестующих разогнал дождь
[16:45]Протестующие поздравляют Лукашенко возле его резиденции. К ним отправили БМП
[16:09]США потребовали прекратить призыв крымчан в российскую армию
[15:57]МВД посоветовало журналистам освещать протесты за 100 метров от места событий
[15:18]300 гектаров земли Шиеса определят под жилищную застройку
[14:49]Колючая проволока, ОМОН и задержания мешают поздравить Лукашенко с днем рождения
[14:32]Генпрокуратура подала запрос в Минюст Германии по делу Навального
[14:07]Учителей не станут обязывать вакцинироваться от коронавируса
[14:01]Присяжных на суд по делу сестер Хачатурян будут выбирать из 60 человек
[13:52]Авторы "Мама Беларусь" против Лукашенко и использования песни на его митингах
[13:23]В Туркмении заставляют покупать за $6 фото президента при приобретении хлеба
[12:54]Лукашенко впервые после выборов покинет страну. Он поедет на встречу с Путиным
[12:16]Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 190 человек
[12:11]Колесникова призвала министра Караева уйти в отставку или признаться в содеянном
[11:35]Почти 400 белорусских спортсменов потребовали роспуска ЦИК и новых выборов
[11:31]Доктор Мясников обратился к омским врачам, работавшим с Навальным
[10:50]В Забайкалье суд оштрафовал жителей на 2 млн из-за каменной надписи о Путине
[10:08]Байден связал отмену брифинга разведки с вмешательством России в выборы
[09:43]Индия могла отказаться от учений в РФ из-за отношений с Китаем и Пакистаном
[09:35]"Замечательная погода прогнозируется": синоптики обещают теплое начало сентября
[08:40]Присутствие армии США в Ираке сократится с 5,2 до 3,5 тысяч солдат
[08:00]Певцов в Коммунарке и обвал гостиницы в Китае. Новости к утру 30 августа

29 августа, суббота

[18:00]Правительство Южной Осетии отправлено в отставку по требованию протестующих
[17:42]Спасатели фонда Бэнкси направились к судну с мигрантами в Средиземном море
[17:04]Страны ЕС, США и Британия выступили с официальной позицией по Беларуси
[16:30]Под Пермью задержан подросток, подозреваемый в убийстве девочки
[15:07]Дизайнера Лебедева наградили медалью "За заслуги перед Отечеством"
[14:10]Бастрыкин после акций на Куштау потребовал разобраться с долей государства в БСК
[13:17]300 машин выехали на автопробег в поддержку Лукашенко
[12:08]В Ливии лишили должности министра МВД за применение оружия против демонстрантов
[11:10]50-я акция в поддержку Фургала в Хабаровске собрала полторы тысячи человек
[10:14]Чипированные свиньи и забаненный препарат от аллергии. Новости к утру 29 августа
[09:37]Правительство Южной Осетии поднимет вопрос об отставке генпрокурора
[09:15]Нацмедпалата выступила против сокращения бюджета здравоохранения до 2023 года

28 августа, пятница

[18:03]Тихановская не против посредничества РФ и выступает за сохранение суверенитета Беларуси
[17:54]Бывший топ-менеджер "Газпрома" приобрел автомобиль за 56 млн
[17:44]"Если он останется, то все – больше тут делать нечего": IT об отъезде из Беларуси
[16:39]ВС заявил о 10-кратном росте числа осужденных за госизмену, шпионаж и экстремизм
[16:01]"Шарите": Навальный в стабильном состоянии в искусственной коме на ИВЛ
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Колесникова призвала министра Караева уйти в отставку или признаться в содеянном

Политика
12:11, 30 августа 2020

Колесникова призвала министра Караева уйти в отставку или признаться в содеянном
Мария Колесникова // Скриншот из Youtube
Мария Колесникова // Скриншот из Youtube

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова заявила, что беспрецедентное насилие сотрудников силовых ведомств над гражданами Беларуси не должно остаться безнаказанным. По её мнению, глава МВД Республики Юрий Караев должен написать заявление об отставке или явиться с повинной, передают «Открытые медиа».

«Господин Караев, 13 августа (…) вы взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки населения — мы все это видели. Есть факты и доказательства преступлений. Мы все ужаснулись от кощунственных действий силовиков, — говорит она. — Вы или ваши коллеги перешли рубеж — вы убили людей! Вы подвергли их пыткам. А эти люди всю жизнь работали, платили налоги, из которых вам платят зарплату. Вы должны понимать, что белорусский народ не забудет и не простит этого насилия».

Напомним, что ранее Караев в интервью взял на себя ответственность за «травмы случайных людей» в ходе задержаний граждан 9-12 августа, а также извинился перед ними. Извинения непосредственно задержанным он не приносил. 

Теги: #Белоруссия #протесты в Белоруссии

Рубрика: Политика

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Фото: Global Look Press, обложка журнала The Economist

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Никакая свобода не приносит благ ни диктатору, ни художнику. Вот почему среди российской творческой интеллигенции у Лукашенко больший процент сторонников, чем на родине: в Минске к искусству относятся с тоталитарной серьезностью. Кроме того, российских художников не пытают; а если и пытают, то что такое это полицейское насилие по сравнению с муками творчества!

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