Почти 400 белорусских спортсменов потребовали роспуска ЦИК и новых выборов

Издание Tribuna опубликовало список из почти 400 белорусских спортсменов, которые подписались под открытым требованием провести новые президентские выборы в Республике. Перед этим они считают необходимым сменить состав Центризбиркома, а также призывают освободить всех политзаключенных и задержанных на митингах, а также провести расследование законности действий силовиков.

Спортсмены потребовали от властей «выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций», а также заявили, что «руководители силовых структур, ответственные за насилие, должны подать в отставку». Они настояли на оказании полноценной медицинской и психологической помощи пострадавшим гражданам, а также предусмотрели возможность последующего давления на профессионально сообщество из-за подписания этого письма:

«В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны, или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий. Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты», — пишут они.

Среди подписантов указываются в том числе и ведущие белорусские спортсмены: легкоатлет Андрей Кравченко, боксер Дмитрий Асанов, самбист Степан Попов, пловчиха Александра Герасименя, гимнастка Наталия Лещик и многие другие.