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06 сентября, воскресенье

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Колесникову "обнаружили" на границе с Украиной, сообщается о ее задержании

Политика
09:51, 08 сентября 2020

Колесникову "обнаружили" на границе с Украиной, сообщается о ее задержании

СМИ: члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на Украине.

Как сообщает в своем Telegram-канале агентство «БелТА» со ссылкой на Госпогранкомитет и телеканал «Беларусь-1», Родненков и Кравцов проходили погранконтроль вместе с Марией Колесниковой, при этом последнюю задержали.

Источник «Интерфакса» предположил, что оппозиционеров на границу доставили из СИЗО сотрудники белорусских спецслужб. «Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО и так же, как Ольгу Ковалькову принудили покинуть страну», – рассказал собеседник агентства. По его мнению, речь идет об инсценировке с целью провокации.

Накануне, 7 сентября, появилась информация об исчезновении Колесниковой, Родненкова и Кравцова. Все трое перестали выходить на связь.

Тема: Украина

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Политика

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