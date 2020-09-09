"Не верьте пропагандистам": Тихановская вслед за Цепкало обратилась к россиянам

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая, как считает оппозиция, победила на выборах, записала видеообращение к гражданам России. Она призвала не верить «пропагандистам и политикам», уверяющим, что перемены в Республике направлены на ухудшение отношений с Россией и объяснила, почему прошедшие выборы нельзя считать легитимными.

«К сожалению, российская пропаганда пытается максимально исказить происходящее в Белоруссии. Я призываю вас не поддаваться влиянию этой лжи и узнать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», — начала она свою речь. Президентская кампания ещё до официального старта перестала находиться в рамках закона: Александр Лукашенко, объясняет Тихановская, используя свою власть, незаконным образом начал задерживать и брать под стражу своих конкурентов. Был задержан её муж Сергей Тихановский, а также Виктор Бабарико. По словам г-жи Тихановской, это было вызвано пониманием Лукашенко, что переизбираться законным путем ему не удастся из-за низкой поддержки, вызванной «многолетним кризисом в экономике» и «неготовностью граждан мириться с отсутствием базовых прав и свобод».

На данный момент Лукашенко удается удерживать свою власть «лишь благодаря невероятному по жестокости подавлению протестующих», — уверена его оппонент.

Она пояснила, что в повестке белорусской оппозиции или других сил гражданского общества, выступающих за перемены в стране, нет никаких планов по разрыву отношений с Россией, но при определенных обстоятельствах и действиях со стороны РФ это может так или и иначе произойти, следует из её слов:

«Ни на каком этапе это [протестное движение] не было борьбой против России и, я уверена, не станет таковой. Не верьте пропагандистским СМИ и политикам, которые утверждают обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами».

Также она поблагодарила российские СМИ и блогеров, которые достоверно освещают события в Беларуси, что «мешает попыткам настроить наши народы друг против друга».

Ранее с подобным обращением выступал недопущенный до выборов кандидат Валерий Цепкало, также являющийся одним из лидеров оппозиции. В своей речи он уделил внимание историческому аспекту и сравнению режима Лукашенко с оккупационным режимом Гитлера, который был установлен в Беларуси до 1944-го года. Он подчеркивал, что Республика не намерена «отворачиваться» от России из-за ухода Лукашенко.