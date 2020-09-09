Мария Колесникова в СИЗО в Минске. Похищениями людей там обеспокоен даже Кремль

Отец Марии Колесниковой сообщил, что его дочь находится под стражей в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

«Руководитель следственной группы главного следственного управления СК Василюк позвонил мне и уведомил, что она арестована. Предложил привезти передачу», — приводит слова Александра Колесникова издание TUT.BY. Ранее сегодня Euroradio писало в своем Telegram, что в её квартире прошел обыск.

Напомним, что Колесникова была похищена в центре Минска неизвестными два дня назад. Через сутки появились данные о том, что она была на границе с Украиной: власти Республики утверждали, что она задержана при попытке побега из страны, но украинская сторона заявила, что её насильно пытались выдворить из Беларуси, но на границе Колесникова порвала свой паспорт, вскоре после чего была вновь задержана. Ту же версию рассказали и два члена штаба Виктора Бабарико Антон Родненков и Иван Кравцов, которых выдворяли вместе с ней, но они на фоне угроз репрессий согласились покинуть страну.

После того как стало известно об инциденте на границе, о местонахождении Колесниковой не было известно ещё сутки.

Ситуацию с регулярными новостями о похищениях оппозиционеров в Минске прокомментировал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Я воздержусь от каких-либо оценок. Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей, оно вызывает обеспокоенность», — заявил он (цитата по РИА Новости).