Марию Колесникову подозревают в призывах к "захвату власти". Ей грозит до 5 лет

Против одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой возбудили уголовное дело о «публичных призывах к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя» (часть 3 статьи 361 УК Беларуси). Ей может грозить до 5 лет лишения свободы.

«С Марией все в порядке, никаких процессуальных действий пока не происходило», — сообщила TUT.BY её адвокат Людмила Казак, которой удалось побывать в следственном изоляторе №1 улице Володарского в Минске, где держат политика.

Напомним, что изначально белорусские власти пытались насильно выдворить Колесникову в Украину, однако на границе она порвала свой паспорт и выпрыгнула из заднего окна автомобиля, чтобы силовики не смогли выслать её. После этого её задержали, а сутками ранее она была просто похищена в центре Минска сотрудниками правоохранительных органов в штатском. Они это отрицают, заявляя, что Колесникова была задержана на границе при попытке бежать из страны. На каком основании она была задержана, они не уточняли, это стало известно только сейчас.

Из семи членов президиума Координационного совета Беларуси на свободе осталась только нобелевский лауреат Светлана Алексеевич, в квартиру к которой также сегодня пытались попасть неизвестные. После этого «защищать» её приехали дипломаты из ряда европейских стран. Перед этим прямо во время ареста в Польшу была выдворена Ольга Ковалькова, а Павел Латушко сам уехал после прямых публичных угроз репрессий от Александра Лукашенко. Представитель стачкома МТЗ Сергей Дылеквский находится под арестом, как и Лилия Власова.

Сегодня также задержали Максима Знака. Он, так же как и Колесникова, проходит по делу о призывах к «захвату власти».