Песков: Лукашенко прилетит к Путину в понедельник. Место пока под вопросом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что формальный президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Россию 14 сентября, в понедельник. В этот день пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также отметил, что глава государства и формальный глава государства не станут подписывать никаких соглашений — пресс-конференция и подписание каких-либо документов не запланированы.

Где конкретно пройдет встреча, по словам представителя Кремля, будет уточнено позднее, передает «Медуза».

На 13 сентября, воскресенье, традиционно запланирована очередная массовая акция протеста по всей Беларуси. Наибольшее число участников подобные шествия набирают в Минске, где уже несколько недель по воскресеньям выходят сотни тысяч человек.

О встрече Лукашенко и Путина стало известно заранее, но не уточнялось, когда это произойдет. Это станет первым известным случаем, когда Лукашенко покидает страну с начала протестов. Этому событию предшествовало устранение всех возможных политических оппонентов Лукашенко из публичного поля в Беларуси: все члены Координационного совета оппозиции кроме нобелевского лауреата Светланы Алексеевич (поддержать её дважды приезжали европейские дипломаты) либо находятся под арестом, либо выдворены из страны.