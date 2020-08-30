Лукашенко впервые после выборов покинет страну. Он поедет на встречу с Путиным

В Кремле сообщили, что в ближайшие недели президент России Владимир Путин и формальный президент Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу в Москве.

Как передает ТАСС, к такой договоренности пришли после того, как российский лидер позвонил господину Лукашенко и поздравил его с днем рождения, а также они обсудили дальнейшее сотрудничество между странами. Как отмечает РБК, этот телефонный разговор стал уже пятым по счету звонком Путина Лукашенко после начала протестов в Беларуси.

Напомним, что сегодня главе Республики исполняется 66 лет. На воскресенье в Минске и других городах традиционно запланированы массовые акции против действующей власти. Ранее Лукашенко в своем Twitter также в шутку поздравил один из лидеров белорусской оппозиции Валерий Цепкало:

«От лица белорусского народа поздравляю Александра Лукашенко с днем рождения, желаю крепкого здоровья, больше ярких эмоций, впечатлений и путешествий. И чтобы следующий день рождения он отметил в одной из самых интересных стран Европы — в Нидерландах»,

— заявил он, намекая таким образом на международный трибунал в Гааге, обращение в который ранее анонсировал. Затем он добавил к этому: «А теперь без шуток давайте поздравим тех, кто этого действительно заслуживает. Шахтеры, с профессиональным праздником вас! Вся страна гордится вами!»