Интернет хотят подогнать под телевизор: властей просят "зарегулировать" Сеть

Рабочая группа при правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, подготовила проект Концепции развития телерадиовещания на 2020–2025 годы, в котором предлагает «законодательно зарегулировать» деятельность своих конкурентов — интернет ресурсов, максимально приблизив предъявляемые к ним требования к телевизионным. В частности, речь идет о размещении рекламы, структуре владения и других вещах. Также они требуют продвижения их интересов в новой информационной среде.

«Должны создаваться условия, обеспечивающие доступ населения к телевизионному и радиоконтенту во всех средах распространения (наземной эфирной, спутниковой, кабельной, интернет-среде) при сохранении ведущей роли обязательных общедоступных телерадиоканалов как гарантии обеспечения информационных прав граждан», — приводит РБК выдержку из текста проекта, который имеется в распоряжении редакции.

Владельцев интернет-платформ хотят обязать «использовать единую технологическую платформу для распространения телеканалов первого и второго мультиплексов», разработать единую систему маркировки контента, а также создать преимущества в скорости соединения для российских интернет-вещателей. К тому же они призывают создать специальный фон по аналогии с Фондом кино, который бы от лица правительства оказывал бы финансовую поддержку телевизионному контенту.

В Национальной медиагруппе говорят, что документ ещё не готов, замглавы Минкомсвязи с ним не знаком, а в «Яндексе», который не представлен в рабочей группе, полагают «невозможным разрабатывать концепцию измерения онлайн-аудитории и рекламы в интернете без участия интернет-компаний».