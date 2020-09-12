Демонстрантки в Минске стягивают балаклавы с голов задерживающих

В Минске на площади Свободы проходит «Женский марш». ОМОН и неизвестные мужчины в зеленой форме и балаклавах начали задержания, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на белорусские СМИ.

На одной из точек женщины начали кричать в сторону мужчин в форме «Пошли вон», а затем стянули с нескольких из них балаклавы, в результате чего те ретировались.

На Проспекте Независимости тем временем проходит акция сторонников удерживающего власть в стране президента Александра Лукашенко.

Задержаны журналисты издания «Белсат» Максим Калитовский и Екатерина Андреева.

Протесты в Беларуси начались 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов.