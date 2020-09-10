The Insider: Навальный пришел в себя, психически он в норме на 100% и всё помнит

Оппозиционный политик Алексей Навальный в сознании, к нему пускают посетителей, он всё помнит и не испытывает психических последствий отравления, следует из совместного материала The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. СМИ ссылаются на неназванные источники.

По данным изданий, после вывода из медицинской комы политик полностью восстановился в психическом плане и, по мнению врачей, почти (на 90%) в скором времени восстановится физически. Политик вспомнил все события, предшествовавшие отравлению «Новичком», «что делает его положение более опасным». Охрану в госпитале из-за этого усилили до высшего уровня безопасности. Как пишет Insider, для того, что пройти к политику, необходимо «преодолеть три кордона охраны».

Спецслужбы Германии готовы как к попыткам физической ликвидации Навального, так и к «дезинформационному штурму» со стороны России. В том числе предполагаемую попытку дискредитации «Шарите».

Издания подтверждают данные Die Zeite, заявившей со ссылкой на врачей, что он выжил лишь благодаря быстрой реакции пилота и врачей скорой, давших ему атропин.

Ключевой ошибкой российских спецслужб немецкая сторона считает попадание к ним бутылки, на которой остались следы отравляющего вещества.

Дополнение. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем твиттере сообщила о неточностях в материале, но пока не назвала их: «В связи с последними материалами об Алексее: о том, что он приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали ещё в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — написала она.