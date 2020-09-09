Ходорковский поддержал "Умное голосование" там, где нет независимых кандидатов

Общественный деятель, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский призвал своих сторонников воспользоваться «Умным голосованием» Алексея Навального на тех выборах, где не участвует несистемная оппозиция. В остальных случаях он считает необходимым голосовать за независимых кандидатов. При этом он подчеркивает, что ключевым фактором, необходимым для победы оппозиции, является активность граждан.

«Голосуйте за кандидатов оппозиции, где их допустили. Где нет, но есть Умное голосование — голосуйте по его спискам. Главное голосуйте!» — написал он в своем Twitter.

Таким образом Ходорковский прокомментировал прошедшие обыски в ряде структур, которые он поддерживает. Они были в штабе «Открытой России», а также в некоторых региональных штабах «Объединенных демократов» (занимаются продвижением независимых кандидатов на муниципальных выборах) и в редакции «МБХ Медиа».

Ходорковский уверен, что несмотря на формальный предлог силовиков — дело ЮКОСа, — обыски в его структурах связаны с выборами, которые пройдут по всей России 11-13 сентября. По его мнению, это наглядный «ответ на вопрос, боится ли власть выборов».