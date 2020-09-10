Microsoft предупредила об атаке связанных с властями РФ хакеров на Байдена

Компания Microsoft недавно предупреждала Джо Байдена, что хакеры, поддерживаемые властями России совершали попытки взлома SKDKnickerbocker, которая связана не только с президентской гонкой, но также работает и с многочисленными региональными проектами Демократической партии США и выборами в Конгресс. Об этом со ссылкой на три источника сообщает Reuters.

При этом отмечается, что хакерские атаки потерпели неудачу: «Они хорошо защищены, поэтому взлома не было», — объяснил один из собеседников агентства.

Представители SKDK и Microsoft от комментариев отказались, а представители Байдена на запрос журналистов не ответили. При этом один из источников Reuters объяснил, что доказательств попытки взломщиков повлиять непосредственного на президентскую кампанию нет, они могли пытаться получить и данные других клиентов фирмы.

Напомним, что Джо Байден является главным конкурентом Дональда Трампа на выборах президента, которые пройдут в ноябре этого года. На прошлых выборах Россию активно упрекали во вмешательстве в американские выборы, поддержке Трампа и атаках на его оппонента от демократов Хиллари Клинтон.