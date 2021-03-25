Немцев ограждают от RT, депутат перепутал Донбасс с Дубаем, «Новую» не позвали к Путину. Главное к полуночи 22 декабря

Ректор «Шанинки» Сергей Зуев все же был отправлен для обследования в гражданскую больницу. Несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем и мнение врачей больницы при «Матросской Тишине», что ему нужно лечиться на воле, днём ранее суд оставил учёного в СИЗО, не приняв во внимание даже мнение президента Путина, которые не понял, зачем держать Зуева за решёткой.

Заиграл новыми красками международный скандал с попытками открыть вещание RT на немецком языке. Сперва в лицензии на вещание отказали в Германии, затем каналу не удалось обойти запрет, приобретя лицензию Люксембурга, но в итоге они все же запустились, получив лицензию в Сербии и начав вещать на Германию. Не прошло и недели, как немецкий регулятор надавил на оператора, отрезав RT от вещания в Европе, так как счёл сербскую лицензию недостаточной.

На фоне всего этого, а также удаления немецкоязычных каналов RT YouTube-ом, российский МИД заявляет о неприемлемости такой «цензуры» и настаивает, что немецкие телезрители должны получить доступ к вещанию российского государственного СМИ из Москвы, а сам RT грозится пойти в суд, чтобы оспорить блокировку.

Между тем у RT появились шансы лишиться даже сербской лицензии — в национальном регуляторе уже появились голоса тех, кто говорит, что приобрели они её в обход закона и здесь может быть политическая составляющая. Одна из тех, кто принимал участие в голосовании о выдаче лицензии, допускает, что суд вполне может аннулировать её.

В Кремле сообщили, кто из журналистов сможет попасть на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, которая запланирована на завтра. Это первый раз, когда администрация сама выбирает, кого пускать, а кого не пускать, а не просто обрабатывает заявки.

Хотя признанных «иностранными агентами» «Медузу», «Дождь» и «Радио Свобода» туда позвали, а Песков даже пообещал, что им (как-будто они представляют единое целое) дадут слово, на удивление, не оказалось в списке «Новой газеты», главный редактор которой получил в этом году Нобелевскую премию мира.

Объяснили это нехваткой мест из-за эпидемиологических ограничений. Среди более 500 журналистов, несмотря на эти ограничения допущенных до пресс-конференции, впрочем, нашлось место представителям «Молодого ленинца», «Сельской правды», «Степных вестей», «Тогучинской газеты», «Ирбейской правды» и даже издания «Пенсионер — Ваш друг и советчик».

Как выяснили в Национальном кредитном рейтинге, чтобы выплатить ипотеку, россиянину в среднем нужно потратить 23 года или треть своей жизни. При этом за год срок выдаваемых жилищных кредитов за 2021 год вырос на два года или 11,2%, что, впрочем, сопровождается увеличением и среднего чека до суммы в порядка 3 млн рублей.

Расследование команды Алексея Навального рассказало, что у новоизбранного депутата Госдумы от Ростовской области Александра Бородая есть незадекларированная квартира в Дубае. Её и квартиру в Москве за 100 млн он купил в 2015 году, когда вернулся с Донбасса, где москвич возглавлял самопровозглашённую ДНР, приехав туда изначально в качестве политтехнолога-добровольца. Откуда у Бородая взялись такие деньги, непонятно, но даже, если здесь всё законно, дубайские апартаменты он в предвыборной декларации не указал. Это потенциально может повлечь лишение единоросса мандата, если, конечно, сведения подтвердятся.