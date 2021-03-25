Что будет с ценами на аренду жилья в Москве в 2022 году

"Не могу пока определиться, что лучше – снимать или покупать свое жилье. Расскажите, что будет в 2022 году с ценами на аренду квартир в Москве", - просит Илья из Долгопрудного.

На вопрос отвечает Оксана ПОЛЯКОВА, заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость»:

– Ситуация на московском рынке аренды в ближайшей перспективе во многом обусловлена событиями, произошедшими в сегменте массового найма (эконом и комфорт) в 2021 году. В начале года, а также всю весну, мы наблюдали упадок спроса, в июне – несезонное оживление в связи с притоком в столицу мигрантов – с 16 июня, после продления льготного периода для иностранцев в РФ.

В августе спрос на массовом рынке найма жилья в Москве был сопоставим с показателем того же периода 2019 года и на 20% превысил показатель августа в кризисном для рынка аренды 2020 году. В числе факторов, повлиявших на увеличение активности арендаторов, можно выделить: наплыв студентов и трудовых мигрантов (совокупно они составили 85% нанимателей), сезонное увеличение деловой активности, ужесточение условий льготного ипотечного кредитования и рост цен на покупку жилья, который заставил многих потенциальных покупателей перейти в группу арендаторов.

«Высокий сезон» на московском рынке аренды в этом году был продолжительным. Стандартное сезонное оживление длится с августа по октябрь. В 2021 году - и в ноябре, и в декабре - сохранялся довольно высокий спрос – уже без ажиотажа, но стабильный. В Москве дефицит ликвидного предложения долгосрочной аренды по-прежнему заметен, и наймодатели поднимают оплату проживания на 5–15%. Причем, не только при сдаче своего объекта новым жильцам. Некоторые оговаривают увеличение цены аренды по действующим договорам найма, и нередко квартиранты принимают эти условия, считая их выгодными, ведь найти аналогичное жилье по прежним, демократичным, ценам уже не выйдет. В среднем ставка найма в последнее время увеличилась на 5%.

В 2022 мы ждем постепенного расширения арендной экспозиции, в том числе за счет квартир в новостройках, приобретенных на пике покупательской активности в 2020 и 2021 годах. В ближайшей перспективе цены в сегменте аренды будут регулироваться инфляцией и динамикой изменения объема предложения. Его увеличение, а также ограниченность платежеспособного спроса будут сдерживать рост арендных ставок. Однако, нижняя ценовая планка, поднявшаяся этой осенью в старой Москве на 50% (до 30 тыс. рублей в ноябре против 20 тыс. рублей в августе), в ближайшее время вряд ли вернется на прежний уровень: во-первых, пополнение ликвидного предложения происходит медленными темпами, во-вторых, срабатывает закон рынка, согласно которому подорожание объектов происходит быстро, а коррекция стоимости – постепенно и плавно. Разумеется, все это справедливо при стабильной экономической ситуации, без потрясений, способных спровоцировать массовый отток арендаторов из города.

Экономичные квартиры (с мебелью, без особых изъянов и нюансов в виде ограниченного срока найма, под продажу, под ремонт и т.д.) в старых границах Москвы сдаются с арендными ставками не ниже 30 тыс. руб. в месяц.