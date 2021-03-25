Команда Навального нашла у депутата Госдумы и экс-главы ДНР незадекларированную квартиру в Дубае

Депутат Госдумы от «Единой России» и бывший лидер самопровозглашённой Донецкой народной республики Александр Бородай владеет недвижимостью на сумму порядка 140 млн рублей, включая апартаменты в Дубае, которые не отражены в официальной декларации народного избранника, утверждают соратники политика Алексея Навального расследователи Мария Певчих и Георгий Албуров.

Они ссылаются на базу данных владельцев недвижимости в Арабских Эмиратах, данные из которой можно подтвердить через официальных национальный сервис страны. Сервис подтверждает, что человек по имени Александр Бородай действительно приобрел недвижимость в Дубае — другие личные данные из базы также сходятся. Также это подтверждают фотографии из Instagram его дочери.

Как рассказывают оппозиционеры на YouTube-канале «Алексей Навальный», апартаменты Бородая в Дубае находятся на острове в виде пальмы в здании, выполненном в стилистике индийского дворца. Недвижимость площадью в 104 квадратных метра обошлась в 450 тысяч евро или 37 млн рублей.

Её он приобрёл в 2015 году, сразу после возвращения из ДНР, которую, по его словам, он возглавлял бесплатно. Тогда же, в октябре 2015 года, он приобрёл 142-метровую квартиру на Ломоносовском проспекте в Москве стоимостью более 100 млн рублей — она указана в декларации Бородая. Кроме того, в его собственности также указан автомобиль Lexus за шесть млн рублей. При этом доход за 2020 год, согласно декларации депутата, составил ноль рублей, а на его счетах тогда оставалось лишь около 300 тысяч рублей.

Бородай уехал на Донбасс во время «Крымской весны» «добровольцем» и позднее возглавил самопровозглашенную республику. До этого он работал журналистом в Москве и выступал в роли малоизвестного политтехнолога.

В команде Навального поясняют, что по закону кандидаты в депутаты должны указывать всю недвижимость в своих предвыборных декларациях. Они требуют лишить Бородая мандата из-за якобы сокрытия сведений о квартире в Дубае.