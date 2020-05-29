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Кремль решил, кого позвать к Путину

На сайте Кремля появился список журналистов, которых завтра допустят на ежегодную пресс-конференцию президента. В этом году администрация сама решала, кого пускать, а кого нет

Всего отобранных оказалось 507 человек, включая операторов, техников и фотокорреспондентов. Помимо российских изданий, федеральных и региональных, к Путину пригласили и зарубежные СМИ. Украину традиционно представит Роман Цымбалюк из УНИАН. Мероприятие не пройдет без Ксении Собчак, которая на этот раз представляет телеграм-канал OSTOROZНNO.

Хотя народу приглашено на 7 человек больше ранее обещанного, почему-то не нашлось места для представителей "Новой газеты", главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году стал лауреатом Нобелевской премии мира. Зато хватило места для героя расследования ФБК* Сергея Брилева с "России-1", звезды "Универа" Анны Хилькевич и певца Сергея Шнурова.

Обещание позвать представителей СМИ-иноагентов выполнено: на мероприятие приглашены корреспонденты "Дождя"**, "Свободы"** и "Медузы"**. Но неизвестно, удастся ли кому-то из них задать Путину вопрос. На прошлогодней пресс-конференции, например, он успел ответить только на 60 вопросов.

Пресс-конференция начнется завтра, 23 декабря, в 12.00 по московскому времени.

*признан иноагентом и экстремистской организацией

** признан иноагентом

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