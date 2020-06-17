Патриарх Кирилл назвал грехом сравнение QR-кодов и «печати антихриста»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном епархиальном собрании Москвы заявил, что сравнения QR-кода о вакцинации с присвоением «печати антихриста" является неуместными и греховными, передает «Интерфакс».

«Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как будто бы печати антихриста. Грехом является и сеяние паники», – сказал патриарх.

Как он пояснил, такие рассуждения уводят людей от понимания того, что порабощение антихристу состоит в отказе от верности богу, в своих делах и словах, а «пресловутая печать» является внешним знаком вероотступничества, от которой будет хранить себя каждый верный христианин.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Позже было предложено исключить из списка храмы, напомнил патриарх.

«Конечно, было бы совершенно немыслимо, чтобы для входа в храм от прихожанина требовалось предъявление QR-кода или какого-либо иного гражданского разрешительного документа», – отметил он.

Патриарх подчеркнул, что при использовании QR-кодов возникает внесудебный механизм отлучения человека от базовых прав, таких как свобода передвижения или нахождения в общественных местах, пока человек не выполнит условия выдачи электронного документа.

Глава РПЦ также надеется, что власть прислушается к мнению людей, обеспокоенных изменениями, которые могут произойти в жизни общества вследствие все нарастающей цифровизации.