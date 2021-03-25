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Сегодня, в 15:55

Госдума приняла законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в первом чтении

Законопроект вызвал резонанс в обществе и митинги противников такой меры

Фото: Global Look Press

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о введении в России QR-кодов для посещения общественных мест, ранее там отказались от рассмотрения аналогичного законопроекта на транспорте. 

Как сообщает «Интерфакс», документ поддержали все комитеты Госдумы, работавшие над ним, в том числе ответственный комитет по безопасности и противодействию коррупции и профильный комитет по охране здоровья. 

Параллельно с законопроектом палата приняла специальное постановление Госдумы, в котором содержится рекомендация правительству РФ проработать вопросы применения закона ко второму чтению.

Если закон одобрят, то россиянам для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от коронавируса, медотвод от прививки или перенесенное заболевание. Показывать такой документ нужно будет вместе с паспортом.

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