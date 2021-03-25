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Недолго музыка играла. Российскому каналу RT перекрыли вещание в Германии

Для вещания в Германии российское госСМИ получило лицензию в Сербии. В ФРГ и Люксембурге им отказали. Регулятор счел, что этого мало

Фото: Global Look Press

Немецкий регулятор MABB вынудил оператора спутниковой связи Eutelsat 9В отключить немецкоязычный телеканал RT DE — «RT auf Sendung» от вещания на территории Европы. Канал открыли меньше месяца назад, он вещает на европейскую аудиторию из Москвы на средства госкорпорации RT в обход немецких властей, которые ему это запретили.

Позиция MABB заключается в том, что у RT нет права на вещание территории европейских государств, а действия госСМИ нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. 

RT долгое время пытался получить лицензию на вещание в Германии, но в связи с требованиями местного законодательства, им отказались. Тогда издание попыталось получить лицензию на немецкоязычное вещание в Люксембурге (оно бы охватило и ФРГ), но там им также отказали. В итоге канал, как ранее писал «Собеседник», получил лицензию на вещание на немецком языке в Сербии.

В RT утверждают, что эта лицензия позволяет им вещать в Германии и других европейских страна. В MABB с этим не согласны. 

«Мы считаем действия немецкого регулятора незаконными и убеждены, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке», — комментируют ситуацию в самом RT.

О неприемлемости «дискриминации» российских СМИ уже также заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в радиоэфире также посоветовал RT обращаться в суд, если они полагают, что истина на их стороне: «Я противник разного рода блокировок. Если там происходит что-то с нарушением закона — идите в суд. Все что происходит в несудебном порядке, все запреты, все блокировки, все запрещения, неважно кто это решает (...), это все на мой взгляд неправильно».

Напомним, что ранее немецкоязычные YouTube-каналы RT были заблокированы без права на восстановление. Первый — за нарушение правил площадки по распространению фейковой информации о коронавирусе, а два других — за попытку обхода первой блокировки. В немецком правительстве заверяют, что это частное решение компании, к которому они отношения не имеют, а Роскомнадзор уже несколько раз пригрозил в ответ заблокировать YouTube в России.

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