Симоньян призвала сажать за госизмену журналистов, рассказавших о виллах чиновников

Главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире федерального телевидения заявила, что журналистские материалы, раскрывающие информацию об имуществе и недвижимости российских официальных лиц, подпадают под 275-ю статью УК РФ о государственной измене.

К такому мнению сотрудница госкорпорации пришла во время дискуссии о журналистике, которую она вела с гостями передачи политического блогера Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1».

Как следует из её рассказа, она якобы разговаривала с одним из журналистов некого неназванного издания, «с одним из этих товарищей, которые сейчас в бегах». В ходе беседы Симоньян предположила, что СМИ, в котором этот человек работает, может иметь косвенное финансирование от американских спецслужб, что, по её мнению, в сочетании с расследованиями об имуществе российских «высокопоставленных людей», равнозначно госизмене.

«Я говорю, товарищ, ты знаешь, что то, что ты сейчас делаешь, это состав уголовной статьи 275. Там так написано! — говорит женщина. — То есть ты по заданию и за деньги спецслужб США сейчас собираешь информацию для передачи, консультаций и публикации про высокопоставленных людей Российской Федерации, чиновников и прочее. Это и есть государственная измена. Да не журналист ты, а просто изменник!»

Отметим, что правдивость той информации, которые такие СМИ в итоге публикуют, Симоньян под сомнение в данном контексте не ставит, наоборот, предполагается, что это правда. Герои же подобных публикаций, как правило, либо отрицают содержание материалов, либо утверждают, что приобрели её законными способами. При этом в соответствии с российским законодательством данные о недвижимости чиновников государственной тайной не являются. Во многих расследованиях указывается, что имущество формально записано на третьих лиц, включая родственников чиновников.