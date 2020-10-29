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США открывают в Греции центр по борьбе с российской дезинформацией

DisinfoHacks будет противостоять российской пропаганде на деньги Госдепа при поддержке ряда европейских организаций

Фото: Global Look Press

Джеффри Пайетт

Посол США в Греции Джеффри Пайетт официально объявил о открытии в европейском государстве центра DisinfoHacks, задачей которого является борьба с дезинформацией, исходящей от российской пропаганды, передают РИА Новости.

В своей речи он отсылается к заявлениям главы Госдепа США Энтони Блинкена, который уже поднимал вопрос «масштабной российской дезинформационной кампании», связанной с попытками убедить общество в агрессии Украины по отношению к России, «гораздо более крупным соседом», добавляет г-н Пайетт.

«Эта дезинформация — часть кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения», — поясняет он.

По его словам, проект нацелен на поддержание демократии, а также на борьбу с коррупцией и на защиту прав человека. Посол добавляет, что многие европейские организации оказали существенный вклад в создание DisinfoHacks, который будет финансировать Центр глобального взаимодействия Госдепартамента США.

Будет ли проект расширяться и на другие страны, не говорится.

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