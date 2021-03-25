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«В отсутствие врага Путин управлять Россией не умеет»: Политолог об эскалации на границе с Украиной

Какие цели Кремль преследует в противостоянии с Украиной и есть ли они, Аббас Галлямов не знает, но уверен, что война России точно ничем не поможет

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

«Путин привык, что чем сильнее он конфликтует с окружающим миром, тем легче ему рулить Россией», — считает политолог Аббас Галлямов. По его словам, это не только укрепляет лидерские позиции президента, но и позволяет «закручивать гайки», ссылаясь на внешнюю угрозу, наличие которой делает каждого, кто выступает против — «врагом Отечества».

Путину, пишет политолог, даже не обязательно осознавать эту потребность во внешнем противнике, он может «интуитивно» воспроизводить привычные ему обстоятельства, потому что «ему страшно без врага остаться»:

«По-другому — в отсутствие врага — Путин управлять Россией не умеет, — уверен Галлямов. — Думаю, что мир, в котором нет Америки и Украины, — это его ночной кошмар. Такая, знаете, дыра размером с Бога».

Эскалация на границе с Украиной теперь служит не только внешней, но и внутренней коммуникацией, причем есть ли во всем этом вообще какой-то смысл, эксперт не уверен. По его мнению, политические и пропагандистские цели от конфликта с Украиной уже едва различимы, учитывая, сколько всё это продолжается, и отличить геополитику от «шоу» там уже почти невозможно.

При этом российское общество никакой войны не ждет, считает политолог. После того как россияне осознали реальные экономические последствия событий 2014 года, «крымского консенсуса» ждать не приходится. В случае войны народ «замрёт в напряженном ожидании», поясняет Галлямов. В лучшем случае — если это окажется быстрой победоносной войной — внешнее ликование будет сопровождаться страхом перед последствиями. В худшем же — если «война затянется и в страну пойдут гробы» — это станет критическим ударом по рейтингам власти и неминуемо приведет к падению режима и Путин это понимает: 

«Эта война добьёт нынешний режим, как когда-то Первая мировая добила империю Романовых, а афганская — СССР».
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