Александр Гольц: «Рациональных поводов, из которых может возникнуть война на Украине, нет»

- Возможен ли вооружённый конфликт между Россией и Украиной? Не в разгар зимы, в феврале, как пишет «Блумберг», а в принципе?

- В условиях России, где вопросы войны и мира решает один человек, на это нет внятного ответа. Я не знаю, что происходит в голове у Владимира Владимировича Путина.

В апреле этого года единственной причиной выдвижения войск к границам Украины было, как можно предположить, то, что [президент США Джо] Байден согласился с тем, что Путин – убийца. Кроме этой фразы других поводов не было, как их нет и на сегодняшний день.

Рациональных поводов, из которых может возникнуть война на Украине, нет. Мы не можем себе их представить. Худо-бедно, плохо, но идут какие-то контакты в рамках Минских соглашений и т. д. Очень плохо, но все-таки как-то работает ОБСЕ и нормандская четвёрка. Да и каких-то причин для обострения ситуации не видно.

Но в то же время публицисты, близкие к начальству, вроде г-на Суркова, преисполнены уверенности в том, что выход из российского кризиса может быть только в движении вовне. Ну а куда России двигаться? В Казахстан, Белоруссию или, стало быть, в Украину. Нам остаются только умозрительные заключения. Рациональных объяснений военной операции нет.

- Есть ли рациональность в зимнем наступлении, по версии «Блумберга»?

- Про это я уже не говорю. Россия однажды вела зимой боевые действия в этом регионе, и вполне успешные – это было в 2015 году под Дебальцево. Но тогда это было по необходимости. А так, чтобы специально спланировать и начать боевые действия на Донбассе в январе-феврале – не самое разумное дело.

- Какой смысл тогда в той шумихе, которую старательно поддерживают госСМИ и лояльные телеграм-каналы, где ни дня без вестей то про возможные, то даже про реальные боевые действия? Кто выгодополучатель?

- Я не знаю, есть ли в России иные центры власти, кроме тех, кого мы называем силовиками, остались ли они ещё. Им это, безусловно, выгодно, потому что есть возможность доложить верховному главнокомандующему, что войска готовы, установки установлены.

Больше, чем есть, финансов они уже не получат. Но на сегодняшний день им уходит практически каждый третий рубль госбюджета. В условиях, когда их траты никем не контролируются, кроме как высшим начальством – периодически кого-то отлавливают и сажают, предвоенная ситуация – она идеальная в этом смысле.

- А какой-то способ разрядки имеется?

- Путь есть, но, увы, он невозможен. Это – каким-то образом менять существующую систему власти в России. Других способов я не вижу.