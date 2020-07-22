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Роскомнадзор лишит россиян доступа к YouTube, если платформа не предоставит немцам доступ к RT

Это уже третий немецкоязычный канал RT, который YouTube блокирует за антиваксерство. РКН угрожал заблокировать сервис и после первых двух

Фото: Global Look Press

Если видеохостинг YouTube не разблокирует канал «RT auf Sendung», принадлежащей российскому госмедиа RT и вещающему на немецком языке, Роскомнадзор введет против YouTube ограничение в России, вплоть до полной блокировки, говорится в сообщении ведомства.

По мнению Роскомнадзора, блокировка канала российского государственного СМИ в Германии является «актом цензуры» и противоречит российской Конституции. Каким образом юрисдикция Роскомнадзора распространяется на деятельность американской компании в ФРГ, ведомство не объясняет.

«RT auf Sendung» — уже третий канал RT на немецком языке, который блокирует YouTube. Первый канал был заблокирован из-за распространения анивакцинаторской конспирологии, что нарушает правила площадки. Второй канал был заблокирован, так как YouTube счел, что через него RT пытается обойти блокировку первого канала. Аналогичная причина блокировки приводится и в третьем случае.

После первых двух блокировок Роскомнадзор уже угрожал заблокировать YouTube, однако сервис всё ещё работает.

Канал был заблокирован в день открытия, когда RT также запустило прямое телевизионное вещание на немецком языке. Лицензию на вещание в Германии RT получить не смог, попытавшись после этого получить её в Люксембурге, однако там российскому государственному СМИ также отказали. Как поясняет главный редактор RT Маргарита Симоньян, вещание канала на территории Германии стало возможным благодаря получению лицензии в Сербии.

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