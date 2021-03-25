RT подал в суд на магазин, продающий футболки в поддержу «иноагентов»

Телеканал RT (юрлицо АНО «ТВ-НОВОСТИ» подал в суд на владельца интернет-магазина Feelosophy Store Георгия Сарибекяна за продажу футболок с надписью «иностранный агент». RT требует выплатить им 500 тыс. руб. материального ущерба. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как отмечается, государственный медиахолдинг зарегистрировал товарный знак «иностранный агент» в 2020. Осенью их юристы прислали претензию магазину Feelosophy, продающих футболки в поддержку «Медузы» (признана Минюстом СМИ-иноагентом) и всех иноагентов. Истец требует выплатить 500 тысяч рублей ущерба, потому что словосочетание является их товарным знаком, а значит им был нанесен ущерб.

В RT также запретили использовать этот термин и на других вещах.