Роскомнадзор грозит YouTube блокировкой из-за ограничений немецких каналов RT

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы немецкоязычной редакции Russia Today, иначе ему грозит блокировка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Роскомнадзора.

РКН требует в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-каналов «RT DE» и «Der Fehlende Part», принадлежащих российскому СМИ Russia Today.

«За такие действия интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора. (...) В случае неисполнения владельцем ресурса предупреждения Роскомнадзора, законодательством предусмотрены меры полного или частичного ограничения доступа», – говорится в требовании ведомства.

По мнению Роскомнадзора, Google нарушает ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней, а также проявляет цензуру в отношении российских СМИ.

По российским законам, за игнорирование предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, предусмотрена ответственность в виде штрафа до миллиона рублей. А при повторном отказе от выполнения требований сумма штрафа может достигать трех миллионов.

Ранее МИД РФ потребовал от российских «компетентных органов» принять меры против YouTube и немецких СМИ в ответ на удаление двух YouTube-каналов медиахолдинга RT в Германии, которое в Google объяснили распространением каналами ложных сведений о ковиде и попыткой обхода блокировок. Главред RT Маргарита Симоньян призвала власти РФ в качестве ответа запретить в России Deutsche Welle.