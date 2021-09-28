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Главное к 29 сентября: МИД за RT горой, обыски в Group-IB, «Яндекс Банк», французам оплатят психологов

МИД требует ответить за RT, Макрон озаботился ментальными проблемами нации, наезд на Group-IB, Главное к утру среды

Фото: Global Look Press

Эммануэль Макрон

МИД РФ потребовал от российских «компетентных органов» принять меры против YouTube и немецких СМИ в ответ на удаление двух YouTube-каналов медиахолдинга RT в Германии, которое в Google объяснили распространением каналами ложных сведений о ковиде и попыткой обхода блокировок.

«Принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым», — говорится в заявлении МИД.

Роскомнадзор уже потребовал от компании отменить блокировку, а главред RT Маргарита Симоньян призвала власти РФ в качестве ответа запретить в России Deutsche Welle.

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране бесплатные психологические консультации для всех граждан старше трех лет: «Психическое здоровье является серьезной проблемой в нашей стране, о которой недостаточно говорят», — пояснил он (цитата по Le Huffington Post). Правительство с 2022 года будет возмещать 40 евро за первую консультацию у врача общей практики и по 30 евро за все последующие.

Источники RTVi сообщают об обысках в московском офисе ведущей отечественной компании по кибербезопасности Group-IB. В частности, она занимается расследованием взлома рассылки делового издания The Bell. По данным RTVi, обыск связан с уголовным делом против основателя компании Ильи Сачкова, задержанного 27 сентября. Сама компания информацию об обысках не комментирует. В ответе РБК они пишут, что продолжают обслуживание всех клиентов, а если российский офис этого сделать не сможет, его функции перейдут в головной офис, расположенный в Сингапуре.

Банк «Акрополь» после того как его купила компания «Яндекс» сменил название на «Яндекс Банк», сообщает «Интерфакс». Сделка о приобретении была заключена в июне этого года, банк был продан за 75 миллионов рублей. Таким образом в экосистеме «Яндекса» официально появилась кредитная организация.

Замглавы Минэка Владислав Федулов в интервью «Ведомостям» заявил, что правительство готовится предложить рамочный закон об экосистемах — «своего рода экосистемную конституцию». Регулированием банковской сферы внутри экосистем, по его словам, займется Центробанк. Дорожная карта будет подготовлена уже к ноябрю.

«КоммерсантЪ» пишет, что данные 68 тысяч волонтеров Всероссийской переписи населения продают в Сети. Издание ссылается на Telegram-канала in4security, который подтвердил подлинность базы данных. Росстат это не подтверждает, заявляя ТАСС, что в их базе всего 50 тысяч волонтеров и непосредственно переписью они не занимаются. Данные волонтеров, как пояснили в ведомстве, собирают Росмолодежь и Роспатриотцентр.

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в Сенате заявил, что ранее Россия предлагала США использовать свои базы в Центральной Азии для борьбы с терроризмом в регионе, передает Politico. Речь идет о переговорах главы Комитета начальников штабов ВС США Марак Милли и руководителя Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Ранее похожую информацию озвучивали некоторые источники СМИ.

Ректор Кабульского университета ввел запрет на обучение в вузе женщин. По его словам, эта мера носит временный характер, пока «реальная исламская среда не будет обеспечена для всех»: «Ислам превыше всего», — уточняет он в своем Twitter.

Очередная сессия Верховного народного собрания (парламент КНДР) открылась без присутствия лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

В Лондоне сегодня состоится мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». В России премьера запланирована лишь на 7 октября.

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