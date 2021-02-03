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Бан RT в Германии, патент на радугу, садисты в армии, рамки за 3 млн: новости к вечеру 28 сентября

Дайджест событий к окончанию вторника

Фото: Instagram, соцсети

Два YouTube-канала немецкой редакции RT оказались заблокированными без возможности восстановления. Об этом главред Маргарита Симоньян заявила в своём телеграм-канале.

«YouTube-канал RT DE на четвёртом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим Дойче Велле и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров», пишет Симоньян, называя происходящее медийной войной против России.

«Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF»

, – призывает руководительница RT.

СКР завёл новое уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального и его соратников. Разбирательство завели по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом с 2014 года. Для «пропаганды преступной деятельности» использовались различные каналы связи, а в 37 городах были открыты региональные отделения.

Следователи отмечают, что соратники Навального занимались «дискредитацией органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизации обстановки в регионах и создании протестного настроения … для насильственной смены власти».

В Москве задержана феминистка Ксения Безденежных, которая проводила кампанию к грядущим выборам, но не смогла собрать нужного количества подписей. Против нее составили протокол по статье КоАП о повторном нарушении установленных правил проведения публичных мероприятий за участие во встрече с депутатом Рашкиным, пишет телеграм-канал «ОВД-Инфо». До завтра девушку оставляют в ОВД, а завтра состоится суд по обвинению.

Сегодня юристы компартии собирались выехать в суд из приёмной члена КПРФ, вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова для подачи иска против дистанционного электронного голосования, но этого им не дали сделать полицейские.

Коротко о других новостях:

  • Управделами президента закупило на 3 миллиона рублей две рамы с подсветкой для галереи портретов руководителей, передаёт телеграм-канал «Можем объяснить»
  • В деревне Кабаково, что находится в Удмуртии, торжественно открыли беседку за 161 тысячу рублей, обшитую профнастилом (на фото выше). К весне сельчане разукрасят её, а рядом высадят цветы и деревья, пишет «Сноб»
  • На Дальнем Востоке завели уголовное дело на двух офицеров военной части, которые извращённым образом издевались над солдатами, которые отказывались сдавать деньги на «нужды роты»
  • На Урале мёртвым найден рядовой, который пропал 9 сентября во время учений
  • Московский предприниматель собрался запатентовать ЛГБТ-флаг, чтобы потом всем запрещать его использование
  • Илон Маск снова стал самым богатым человеком на планете
  • В Москве у Чистых прудов на дороге установили первую камеру-шумомер. Но пока она работает в тестовом режиме и против нарушителей, обнаруженных ею, никакие санкции не применяются
  • 852 человека умерли за минувшие сутки от коронавируса

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