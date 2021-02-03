Два YouTube-канала немецкой редакции RT оказались заблокированными без возможности восстановления. Об этом главред Маргарита Симоньян заявила в своём телеграм-канале.

«YouTube-канал RT DE на четвёртом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs, мы обходим Дойче Велле и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров», пишет Симоньян, называя происходящее медийной войной против России.

«Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF»

, – призывает руководительница RT.

СКР завёл новое уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального и его соратников. Разбирательство завели по статье о создании и руководстве экстремистским сообществом с 2014 года. Для «пропаганды преступной деятельности» использовались различные каналы связи, а в 37 городах были открыты региональные отделения.

Следователи отмечают, что соратники Навального занимались «дискредитацией органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизации обстановки в регионах и создании протестного настроения … для насильственной смены власти».

В Москве задержана феминистка Ксения Безденежных, которая проводила кампанию к грядущим выборам, но не смогла собрать нужного количества подписей. Против нее составили протокол по статье КоАП о повторном нарушении установленных правил проведения публичных мероприятий за участие во встрече с депутатом Рашкиным, пишет телеграм-канал «ОВД-Инфо». До завтра девушку оставляют в ОВД, а завтра состоится суд по обвинению.

Сегодня юристы компартии собирались выехать в суд из приёмной члена КПРФ, вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова для подачи иска против дистанционного электронного голосования, но этого им не дали сделать полицейские.