Капитан команды

- Где играет Михаил Мишустин?

- Он один из основателей и организаторов команды «Спортима». Эта команда до сих пор существует, играет на выставочных турнирах. Есть ежегодный турнир «Кубок вызова», в котором она принимает участие. Там по регламенту на льду всегда должен быть один любитель, и Михаил Владимирович не раз играл за этот «Кубок».

- Какая у него роль в этой команде?

- Он капитан команды, нападающий, играет под 13 номером.

- Сам выбрал номер 13?

- Насколько я понимаю, сам. Почему — лучше это вы у него спросите.

- Кто еще играет в его команде?

- Он любит, чтобы с ним играли профессионалы — ребята, которые чего-то уже добились в мировом хоккее, на международной арене. Например, у него есть ребята уровня Сергея Федорова (чемпион трех кубков Стэнли. - Ред.) и других звезд мирового хоккея. Еще он любит приглашать ребят, которые не у него в команде, но они приходят тренироваться, кататься — как любители-чиновники, так и профессионалы-хоккеисты. Он умеет создавать коллектив вокруг себя. Ходить на его тренировки всегда очень интересно, потому что коллектив всегда очень разносторонний. Есть и врачи, и политики, и бизнесмены, бывшие и действующие спортсмены. Люди из разных сфер деятельности, а объединяет их всех хоккей и Михаил Владимирович. Он очень деятельный и хороший организатор, умеет объединять и сплачивать людей вокруг себя. Любое событие в жизни того или иного члена команды всегда отмечается, празднуется, будь то день рождения, свадьба, рождение ребенка — в команде всегда следят за этим.