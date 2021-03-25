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13-й номер Михаила Мишустина: с кем и как играет в хоккей российский премьер

О главной страсти хозяина Белого дома «Собеседнику» рассказал его коллега по команде, хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин

Мишустин в форме

Премьер-министр Михаил Мишустин, пожалуй, самый разносторонний чиновник в российской власти. Он играет на гитаре, пишет стихи и песни, в том числе написал несколько хитов для певца Григория Лепса. Но самая большая его страсть, похоже, это хоккей. Об этом увлечении главы кабмина «Собеседнику+» рассказал его коллега по команде, хоккеист, чемпион мира Андрей Николишин

Андрей Николишин

Капитан команды

- Где играет Михаил Мишустин?

- Он один из основателей и организаторов команды «Спортима». Эта команда до сих пор существует, играет на выставочных турнирах. Есть ежегодный турнир «Кубок вызова», в котором она принимает участие. Там по регламенту на льду всегда должен быть один любитель, и Михаил Владимирович не раз играл за этот «Кубок».

- Какая у него роль в этой команде?

- Он капитан команды, нападающий, играет под 13 номером.

- Сам выбрал номер 13?

- Насколько я понимаю, сам. Почему — лучше это вы у него спросите.

- Кто еще играет в его команде?

- Он любит, чтобы с ним играли профессионалы — ребята, которые чего-то уже добились в мировом хоккее, на международной арене. Например, у него есть ребята уровня Сергея Федорова (чемпион трех кубков Стэнли. - Ред.) и других звезд мирового хоккея. Еще он любит приглашать ребят, которые не у него в команде, но они приходят тренироваться, кататься — как любители-чиновники, так и профессионалы-хоккеисты. Он умеет создавать коллектив вокруг себя. Ходить на его тренировки всегда очень интересно, потому что коллектив всегда очень разносторонний. Есть и врачи, и политики, и бизнесмены, бывшие и действующие спортсмены. Люди из разных сфер деятельности, а объединяет их всех хоккей и Михаил Владимирович. Он очень деятельный и хороший организатор, умеет объединять и сплачивать людей вокруг себя. Любое событие в жизни того или иного члена команды всегда отмечается, празднуется, будь то день рождения, свадьба, рождение ребенка — в команде всегда следят за этим.

Премьер на льду

Есть понимание игры и чутье

- Кто раньше увлекся хоккеем — Мишустин или Путин?

- Мишустин, мне кажется, пораньше, он давно этим увлечен.

- И как он играет?

- Ну его нельзя оценивать как профессионала, он любитель, это понятно. Но что мы можем оценивать, так это его желание и стремление. Оно у него огромное, он не пропускает ни одной тренировки, и на тренировках выкладывается по полной. Занятие длится два часа, и все два часа он на льду. Хотя ему непросто — его окружают, в основном, профессиональные хоккеисты, которые помогают ему совершенствовать свое профессиональное мастерство. На самом деле, он очень быстро и эффективно учится, соображает, понимает, знает, что и как происходит на льду. Важно, что хоккей для него — не пустое место. Понятно, что какие-то вещи человеку, вставшему на коньки во взрослом возрасте, не даются так, как чемпионам, которые занимаются с детства, тем не менее понимание и даже чутье игры у него есть, и достаточно неплохое.

- Часто тренируется?

- Два раза в неделю — стабильно, в среду и субботу. Пропускает очень редко, только если по работе ему приходится куда-то уезжать.

Ни разу не ушел со льда без гола

- Премьер забивал шайбы?

- Да, конечно. Ребята, естественно, стараются ему помочь, реализовать моменты. Но я не помню ни одной тренировки, чтобы он ушел со льда без гола. Понятно, что где-то это не только его заслуга — ребята помогают, иногда немного и поддаются, но у него и у самого очень хороший бросок. Он и Минниханов (президент Татарстана) очень хорошо бросают.

- Это благодаря мощности или скорости?

- Это больше от техники зависит. Техника броска и умение попадать в ворота. Он, кстати, неплохо скоординирован, и хорошо катается.

- Какой у премьер-министра характер в игре?

- Он достаточно неуступчивый, всегда хочет выиграть. Это в хоккее приветствуется. Азартный, спортивный характер. Как и все спортсмены, любит забивать, и забивать красивые голы, красивые комбинации.

- У его команды были победы?

- Конечно. «Кубок вызова» команда выигрывала неоднократно.

- Как празднуют победы?

- Любая победа празднуется — за закрытыми дверями, в основном, в раздевалке. Поэтому больше не расскажу.

- С Путиным он встречался на льду?

- Это вы у него спросите.

Забирает клюшки у игроков

- Как проходят тренировки?

- Игроки делятся на две команды и играют межу собой.

- Клюшка и форма у Мишустина какие-то особенные?

- В последний раз он играл клюшкой Славы Козлова (один из самых результативных российских хоккеистов в истории НХЛ. - Ред) - ему понравилось, какой у нее загиб. Коньки — все, что появляется на рынке нового, он, как и любой фанат хоккея, пробует, примеряет, использует, если ему подходит. Формы у него несколько комплектов, все — профессиональные. Это все продается в специальных магазинах, но в принципе, есть в обычном доступе. Только клюшки индивидуального заказа — делают под тебя, как тебе удобно. Насколько я знаю, он берет клюшки у ребят-профессионалов, пробует тот или иной загиб и размер, примеряет к себе и оставляет ту клюшку, какой ему удобнее всего играть.

- Он хоккейный болельщик?

- Еще какой, он болеет за ЦСКА с давних времен. Входит в попечительский совет клуба, ходит на матчи, когда позволяет служба. Принимает непосредственно участие в организационных вопросах.

- Азартно болеет?

- Азартно, эмоционально. Очень переживает.

Встречаться, играть, а не соревноваться

- Когда у него ближайшие соревнования?

- Выставочные игры периодически происходят. В зависимости от того, если команда куда-то выезжает — в Казань, например. Товарищеские игры происходят и в Москве, и в других городах. А основной турнир - «Кубок вызова» - в феврале.

- Это в рамках Ночной хоккейной лиги, в которой выступает Путин?

- Нет, это отдельный турнир. Он появился раньше Ночной хоккейной лиги. В Москве он на хорошем счету и на слуху. А «Спортима» как команда — чисто любительская, и она ни в одной из лиг на состоит. Она создана, чтобы тренироваться, встречаться, играть, но не соревноваться в какой-то лиге. Команда преследует цель, чтобы играть, в основном товарищеские встречи с соперником себе по уровне, где могли бы участвовать как профессионалы, так и любители, деятели искусства, культуры. Виктор Дробыш часто в нашей команде играл, например.

- Минниханов тоже играл?

- У Минниханова своя команда — друг против друга мы часто играем.

- И кто чаще выигрывает?

- Как правило, такие встречи чаще всего заканчивались дружественно. Там больше важен не соревновательный момент — кто кого обыграет, а поиграть в хороший хоккей, проявить себя и провести совместно время.

- Вы знаете, что Михаил Мишустин, помимо спорта, еще пишет стихи, песни?

- Да, конечно. Я был у него дома еще до того, как он стал премьером. Он очень разносторонний человек. Я видел, как он играет на фортепиано, он показывал песни, которые написал. У него и дети спортом занимаются — и в хоккей играют, и на горных лыжах катаются, супруга у него играет в большой теннис на достаточно серьезном уровне. Спорт он любит, и не только хоккей. А творчество, наверное, у него в крови.

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