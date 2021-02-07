Явлинский мог отправить Жириновского на ринге в нокаут
"Яблоко" воспринимается как партия интеллигентов-интеллектуалов. Тем более удивительно, что её главное лицо и многолетний лидер имеет вполне брутальное увлечение – бокс
Текст был опубликован в ежемесячном издании "Собеседник+"
Спортзал – барак
Григорий Явлинский пришел в бокс, как и большинство мальчишек – главным образом чтобы постоять за себя. Ученику музыкальной школы на послевоенных улицах Львова это было необходимо.
– Били. Били на улице, – объяснял политик в интервью Юрию Дудю. – Я всегда просил отца – он был очень необычным человеком, беспризорником, воспитанником Макаренко и совершенно бесстрашным, – чтобы он защитил. Он защищал. Но однажды разогнал пацанов, которые ко мне приставали, и сказал: это было в последний раз, дальше – сам. «Как сам? Я ж даже пройти не смогу по улице». – «Тогда иди учись драться». Я и пошел в секцию бокса. Спортобщество «Динамо». Спортзал, который сейчас бы назвали бараком.
Явлинскому повезло, его тренером стал легендарный львовский боксер Давид Гриншпон. В львовском спортобществе «Динамо» о нем помнят до сих пор, а бывшие ученики пишут воспоминания.
«Говорили, что Гриншпон в нашем «Динамо» был самый титулованный в прошлом боксер. В памяти отложилась одна важная черта: в любой ситуации на ринге он умел настроить своего подопечного на победу. Он успевал это проделать в течение 1 минуты отдыха между раундами. Что он говорил, никто затем вспомнить не мог. Отчаянно ругал, не прибегая особенно к дипломатическим выражениям. Но после боя, когда он завершался успешно, все это забывалось, оставалось лишь чувство благодарности к тренеру. А затем опять начинались изнурительные тренировки в спортзале, на стадионе и даже на лесопилке, где мы пилили и кололи дрова, а потом парились в бане», – писал в своих воспоминаниях об общем с Явлинским наставнике полковник в отставке Борис Шафаренко.
Кумир – Кассиус Клей
Нетрудно догадаться, кто был кумиром для юного боксера Гриши Явлинского.
– Кассиус Клей, – отвечал он не раз в своих интервью. – Мне про него рассказывал тренер, показывал какие-то польские спортивные журналы: смотри, он кружится по рингу, как пчела. Кружится, кружится, а потом – бац, бьет. «Блин, как же здорово», – думал я. Еще – Валерий Попенченко. Чемпион токийской Олимпиады, потом – зав. кафедрой физкультуры МГТУ им. Н. Баумана. Один раз даже видел его – уже в Москве, во дворце ЦСКА. В 1975-м он совершенно загадочным образом погиб: упал в лестничный пролет и разбился. Как такое могло случиться?
С Клеем (Мохаммедом Али) у Явлинского была даже общая черта – доброта, которая мешала в боксе.
– Первая мысль, – вспоминал Явлинский, – которая приходила мне в голову на ринге: а почему я, собственно, должен его бить?
Мохаммеду Али, которому также было порой жаль бить противника, тренер даже давал перед боем пощечину, чтобы разозлить.
В день смерти своего кумира – 10 июня 2016 года – Григорий Явлинский посвятил Али пост в соцсети.
«Хоронят Мохаммеда Али... Когда я начал заниматься боксом, мне было 12 лет, а его тогда звали Кассиус Клей. Он был на десять лет старше меня, он был абсолютным кумиром, – написал политик. – Мой тренер, Давид Львович Гриншпон, рассказывал мне о нем так, что я не мог спать... Его не считали способным к спорту, он плохо учился в школе. Но он был бесконечно упорным и настойчивым. Кассиус не хотел быть классическим боксером и придумал свой бокс – он «кружился» вокруг противника, заставлял его раскрыться и тогда поражал точно и мощно... Ух, как мне это нравилось! Он побеждал не столько силой, сколько умом, умением! Я целый год отрабатывал его знаменитый удар – мелкий, барабанный, несиловой, прямой левой... Позже я узнал, что Али был противником войны во Вьетнаме и много денег пожертвовал бедным. Он был еще и гражданином...»
Самый трудный бой
Будущий политик выиграл 43 из 44 боев и дважды стал чемпионом Украины среди юниоров. Но первые раунды почти всегда проигрывал – ему нужно было разозлиться, чтобы драться по-настоящему.
Самый памятный бой у боксера Явлинского состоялся в 1967 году, на юниорском чемпионате СССР. Против худосочного 15-летнего Гриши выставили соперника вдвое здоровее.
– Тренер мне тогда сказал между раундами: «Ты давай, Гриш, выкладывайся, потому что он тебя старше», – рассказывал Явлинский. – Я говорю: «А как же он здесь?» Он говорит: «Они обманывают. Врут. Он не под своим именем выступает. И по весу нас обманули. У вас весовые категории разные. У него было липовое взвешивание». Это была страшная несправедливость. У меня было такое чувство, как будто я на улице, когда все на одного.
В первом раунде он меня раздолбал, даже отправил в нокдаун. Но во втором и третьем я его сделал. Но потом очень долго болел – лицо было разбито основательно.
«Я тебе в морду дам»
В 17 лет перспективный боксер Явлинский сознательно выбрал учебу – уехал учиться в Москву. Но боксерское прошлое не раз напоминало о себе. Так, в разгар политических дебатов в 1998 году непримиримые противники Явлинский и Жириновский договорились встретиться на боксерском ринге. Будущий бой обсуждали и смаковали на все лады, а СМИ делали прогнозы на исход схватки. Но поединок так и не состоялся: явно уступающий в спортивной подготовке Жириновский перевел все в плоскость устных баталий.
В партии «Яблоко» рассказывают как минимум о двух случаях, когда Явлинский все-таки блеснул боксерской подготовкой вне спортивного ринга.
О первом эпизоде Григорий Алексеевич рассказывал соратникам сам. В разгар составления шоковой экономической программы «500 дней» к Явлинскому подошел министр финансов СССР Павлов и прямо посоветовал не зарываться с реформами. На что Явлинский ответил ударом оппонента по печени. Обошлось без последствий, но финансист, как говорят, зашатался и завалился на шкаф. Второй случай произошел на глазах у свидетелей. В середине 90-х в определенных кругах процветал антисемитизм, у подъезда Явлинского даже дежурили демонстранты с оскорбительными лозунгами.
Однажды бывший боксер не выдержал и, подойдя вплотную к обидчику, отчетливо произнес: «Я тебе в морду дам».
Только подоспевшие милиционеры спасли демонстранта от верного нокаута.
Григорий Явлинский до сих пор старается поддерживать спортивную форму – бегает, занимается на тренажерах, иногда боксирует.
– Бокс учит идти до конца, – признавался политик. – И наносить удары, если надо. Бокс – это такая штука, где побеждает не тот, кто самый сильный, а тот, кто идет до конца.
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Рубрика: Политика