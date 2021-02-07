Явлинский мог отправить Жириновского на ринге в нокаут

С Клеем (Мохаммедом Али) у Явлинского была даже общая черта – доброта, которая мешала в боксе.

– Первая мысль, – вспоминал Явлинский, – которая приходила мне в голову на ринге: а почему я, собственно, должен его бить?

Мохаммеду Али, которому также было порой жаль бить противника, тренер даже давал перед боем пощечину, чтобы разозлить.

В день смерти своего кумира – 10 июня 2016 года – Григорий Явлинский посвятил Али пост в соцсети.

«Хоронят Мохаммеда Али... Когда я начал заниматься боксом, мне было 12 лет, а его тогда звали Кассиус Клей. Он был на десять лет старше меня, он был абсолютным кумиром, – написал политик. – Мой тренер, Давид Львович Гриншпон, рассказывал мне о нем так, что я не мог спать... Его не считали способным к спорту, он плохо учился в школе. Но он был бесконечно упорным и настойчивым. Кассиус не хотел быть классическим боксером и придумал свой бокс – он «кружился» вокруг противника, заставлял его раскрыться и тогда поражал точно и мощно... Ух, как мне это нравилось! Он побеждал не столько силой, сколько умом, умением! Я целый год отрабатывал его знаменитый удар – мелкий, барабанный, несиловой, прямой левой... Позже я узнал, что Али был противником войны во Вьетнаме и много денег пожертвовал бедным. Он был еще и гражданином...»