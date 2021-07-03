Сегодня, в 17:26

"Яблоко" поменяло Явлинского на помощника Мишустина

Партия «Яблоко» ожидаемо не стала выдвигать на грядущие выборы политика Андрея Пивоварова

Фото: Global Look Press

Григорий Явлинский

Партия «Яблоко» ожидаемо не стала выдвигать на грядущие выборы политика Андрея Пивоварова, который просил лидера организации Григория Явлинского помочь ему с политическим маневром.

Вместе с тем, как пишет РБК, сам Явлинский впервые за тридцать лет существования организации отказался от участия в избирательной кампании.

«Открытые медиа» в телеграм-канале пишут, что возглавить партийный список на сентябрьских выборах предложили помощнику премьера Михаила Мишустина и экс-главе ФАС Игорю Артемьеву.

Также, по данным издания, Явлинскому все-таки предложат выдвинуться по одному из столичных округов.

Федеральная часть партийного списка «Яблока» состоит из одного Николая Рыбакова.

В региональных группах среди представителей в основном поколение людей около 40 лет. К полуночи списки путем тайного голосования будут утверждены.

Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Мария Аронова: Герои нашего времени – Оля Бузова и Даня Милохин

Происшествия 3 дня назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 3 дня назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 6 дней назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 6 дней назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 6 дней назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Политика 1 час назад

Захарова выступила с претензиями к Токио из-за совместных учений с Штатами

Общество 4 часа назад

Алексей Венедиктов: Необходимо готовиться к следующей волне коронавируса, а не к нынешней

Происшествия 4 часа назад

47-летняя женщина утонула, бросившись спасать двоих детей на пляже в Самаре

Общество 5 часов назад

"Новый локдаун будет ещё жёстче": россияне встревожены из-за роста заболеваемости

Общество 14:49

Глухой телефон: Росморречфлот и Минобороны Украины не разобрались с сигналами

Ведомства не могут договориться: помогает Россия в аварии с рыболовецким судном или нет

Политика 11:51

Словакия отказалась от 160 тысяч доз вакцины "Спутник V". РФ вернула деньги

Только 10 500 словаков успели получить инъеккцию первым препаратам российской вакцины

Политика 8 часов назад

"Судьба Собянина висит на волоске": Соловей сделал громкое заявление

Общество 10 часов назад

Новости к утру 3 июля: Спасение украинских рыбаков и претензии Эрмитажа к УЕФА

Общество 12 часов назад

Как защитить свои права тем, кто не вакцинирован? Отвечает адвокат

Общество 16 часов назад

Украла по неосторожности: судебный пристав "наштамповала" на 150 млн

Общество 20 часов назад

Петросян на Мальдивах, "нехороший человек" в Екатеринбурге: что писали в соцсетях

Политика 1 день назад

Лукашенко закрыл границу с Украиной из-за поступающего в страну оружия

Недвижимость 1 день назад

Могут ли за долги забрать единственное жилье?

Политика 1 день назад

"Очень интересно": политолог рассказал о первой стране, которая "отменила" коронавирус

Общество 1 день назад

Николай Рыбаков: допуск в Россию иностранных вакцин – альтернатива режиму ЧС

Политика 1 день назад

"Вся эта история с ядерной войной": Венедиктов о "сигнале" Путина Западу

Общество 15:36

Приставы с подачи депутата "ЕР" прибыли в офис Readovka с постановлением о блокировке

За день до этого у редакции состоялся суд с депутатом Саблиным, который требовал удалить с сайта расследование о яхте

Политика 1 день назад

"Путин подумает, посоветуется с окружением": Ходорковский о новом "преемнике" президента

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика