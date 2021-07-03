"Яблоко" поменяло Явлинского на помощника Мишустина

Партия «Яблоко» ожидаемо не стала выдвигать на грядущие выборы политика Андрея Пивоварова, который просил лидера организации Григория Явлинского помочь ему с политическим маневром.

Вместе с тем, как пишет РБК, сам Явлинский впервые за тридцать лет существования организации отказался от участия в избирательной кампании.

«Открытые медиа» в телеграм-канале пишут, что возглавить партийный список на сентябрьских выборах предложили помощнику премьера Михаила Мишустина и экс-главе ФАС Игорю Артемьеву.

Также, по данным издания, Явлинскому все-таки предложат выдвинуться по одному из столичных округов.

Федеральная часть партийного списка «Яблока» состоит из одного Николая Рыбакова.

В региональных группах среди представителей в основном поколение людей около 40 лет. К полуночи списки путем тайного голосования будут утверждены.