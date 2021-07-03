"Яблоко" поменяло Явлинского на помощника Мишустина
Партия «Яблоко» ожидаемо не стала выдвигать на грядущие выборы политика Андрея Пивоварова
Партия «Яблоко» ожидаемо не стала выдвигать на грядущие выборы политика Андрея Пивоварова, который просил лидера организации Григория Явлинского помочь ему с политическим маневром.
Вместе с тем, как пишет РБК, сам Явлинский впервые за тридцать лет существования организации отказался от участия в избирательной кампании.
«Открытые медиа» в телеграм-канале пишут, что возглавить партийный список на сентябрьских выборах предложили помощнику премьера Михаила Мишустина и экс-главе ФАС Игорю Артемьеву.
Также, по данным издания, Явлинскому все-таки предложат выдвинуться по одному из столичных округов.
Федеральная часть партийного списка «Яблока» состоит из одного Николая Рыбакова.
В региональных группах среди представителей в основном поколение людей около 40 лет. К полуночи списки путем тайного голосования будут утверждены.
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Рубрика: Политика