"Это последние выборы". Пивоваров из СИЗО обратился к Явлинскому

Бывший директор ликвидированной "Открытой России"* Андрей Пивоваров из краснодарского СИЗО обратился с открытым письмом к сооснователю партии "Яблоко" Григорию Явлинскому. Он просит "дать возможность идти на выборы без сбора подписей кандидатам, попавшим в жернова политических репрессий". Письмо имеется в распоряжении Sobesednik.ru.

— Скорее всего, это последние выборы, на которых возможно сформировать список независимых демократических кандидатов. Если партия пойдет на такой шаг, его поддержат все, кто хочет свободы для нашей страны – десятки миллионов человек. У "Яблока" может появиться фракция в парламенте. Это, возможно, последний исторический шанс подарить избирателям надежду, - пишет Пивоваров.

Он отмечает, что несколько месяцев вел переговоры о своем выдвижении от партии "Яблоко", поскольку это даст шанс баллотироваться без сбора подписей.

— В сложившихся обстоятельствах дать возможность идти на выборы без сбора подписей как мне, так и другим кандидатам, попавших в жернова политических репрессий – это уникальный шанс сделать сильный политический и гуманитарный поступок.

По мнению Пивоварова, такое решение поддержат большинство членов "Яблока", поскольку оно полностью совпадает с идеологией и декларируемыми ценностями партии.

— Единственное, что необходимо для такого решения – это политическая воля. И я призываю партию "Яблоко" и Вас, Григорий Алексеевич, лично эту волю проявить. В полном названии партии «Яблоко» не просто так звучат слова "объединенная" и "демократическая" – и Вы сейчас можете стать силой, объединяющей демократов, - заключил Пивоваров.

В настоящее время политик находится в СИЗО по обвинению в участии в деятельности нежелательной организации. По версии следствия, в августе 2020-го Андрей Пивоваров разместил в Facebook "сведения агитационного характера" в поддержку "Открытой России"*. Ему грозит до 6 лет колонии. По словам защиты, политик не размещал в социальных сетях пост, в публикации которого он обвиняется.

"Открытая Россия"* была учреждена в 2001-м по инициативе предпринимателя Михаила Ходорковского, который стал председателем ее правления. В 2017-м Генпрокуратура РФ признала нежелательной зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию – Open Russia Civic Movement (в реальности не существует). В самой "Открытке"* категорически отрицают связь с ней.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿*"Открытая Россия" признана нежелательной в России организацией.