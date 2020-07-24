Андрей Пивоваров: Сейчас в камеру должен войти следователь и освободить меня

Бывший руководитель ликвидированной «Открытой России»* Андрей Пивоваров из краснодарского СИЗО ответил на вопросы Sobesednik.ru (через ФСИН-письмо). Он рассказал нам о собственном уголовном деле, намерении баллотироваться в Госдуму от «Яблока», даже находясь в СИЗО, и о будущем протестного движения в стране.

Досье

﻿«Открытая Россия»* была учреждена в 2001-м по инициативе предпринимателя Михаила Ходорковского, который стал председателем ее правления. В 2017-м Генпрокуратура РФ признала нежелательной зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию – Open Russia Civic Movement (в реальности не существует). В самой «Открытке»* категорически отрицают связь с ней.

«Собрался на выборы – получи уголовное дело»

– Следственный комитет в обвинительном заключении утверждает, что вы разместили в открытом доступе «сведения агитационного характера» в поддержку «Открытой России»*, признанной нежелательной в РФ. Понимаете ли вы, о чем конкретно идет речь?

– В ответ на предъявленное мне обвинение (это было во вторник, 8 июня) я прямо написал, что оно мне непонятно.

Мне предъявляют уголовное обвинение за якобы сделанный репост, причем почему-то еще и уверяют, что сделал я его в Краснодаре. Звучит абсурдно, но тем не менее я в СИЗО. Что это за репост, был ли он, я даже не знаю. Телефон и ноутбук у меня отобрали сразу же, а ничего, кроме этого постановления, следователь мне не показывал.

Поражает также, что этот якобы сделанный репост был в августе прошлого года, а дело возбудили сейчас: 29 мая, через девять месяцев. С точки зрения закона это фарс. С политической точки зрения все прозрачно: собрался на выборы – получи уголовное дело.

Юридически обвинение абсолютно нелепо. Даже с точки зрения ст. 284.1 УК РФ при добровольном прекращении сотрудничества с «нежелательной» организацией уголовная ответственность снимается. «Открытка»* ликвидирована 27 мая, дело нарисовали 29 мая. Даже с точки зрения закона дело нужно прекращать. Вообще, этот закон в существующем виде является репрессивным и должен быть отменен.

В чем обвиняют Пивоварова?

По версии следствия, в августе 2020-го Андрей Пивоваров разместил в Facebook «сведения агитационного характера» в поддержку «Открытой России»*. Ему грозит до 6 лет колонии.

По словам защиты, политик не размещал в социальных сетях пост, в публикации которого он обвиняется.

– 15 июня в ходе рассмотрения апелляционной жалобы по мере пресечения адвокат Пивоварова Сергей Бадамшин заявил ходатайство о приобщении к материалам дела доказательств, собранных защитой, – рассказала бывший координатор ликвидированной «Открытки»* Татьяна Усманова. – Из этих доказательств следует, что инкриминируемые Пивоварову действия он не совершал: репост публикации «Объединенных демократов» на публичную страницу Андрея Пивоварова сделала одна из администраторов страницы. Это подтверждается как ее показаниями, так и нотариально заверенным протоколом осмотра админки публичной страницы Пивоварова в Facebook. Несмотря на это, Краснодарский краевой суд оставил Андрея Пивоварова в СИЗО до 31 июля.

– В СК также говорят, что вы были задержаны сотрудниками правоохранительных органов «при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации». Действительно ли это было так?

– Я был задержан в самолете. Его развернули, когда он уже выруливал на взлет. Если бы я был в розыске, то как бы смог без проблем пройти границу РФ? Уверен, задержали меня не потому, что уезжал, а потому, что знали, что планировал вернуться после официального назначения выборов. Тогда задержать было бы сложнее.

– Чего вы ожидаете от судебного процесса по своему делу?

– С точки зрения закона и здравого смысла никакого процесса и уголовного дела быть не должно. Вот прямо сейчас ко мне в камеру должен войти следователь и освободить меня. Даже ссылаясь на саму статью 284.1. Именно этого буду требовать и ожидать. А что они мне там будут приписывать, посмотрим. Я знаю, что невиновен и что это политическое дело. Да и все это знают.

«Наступает время людей, а не структур»

– В последние месяцы появляется много слухов о миграции за рубеж сторонников Фонда борьбы с коррупцией**, который суд признал экстремистской организацией. Что происходит с бывшей «Открытой Россией»*? Появится ли новый проект или его сторонники будут действовать самостоятельно?

– Действительно, те, кто подвергается преследованию, уезжают. Здесь я понимаю людей. Среди бывших членов «Открытки»* процент таких людей невысок. Большинство живет обычной жизнью, развивает собственные проекты. Каждый из них сам по себе цельная личность. Создавать новые проекты или перерождаться «Открытка»* не будет, мы действительно ликвидировались. Наступает время людей, а не структур.

– Не так давно Алексей Навальный разместил в соцсетях пост в поддержку вас и политика Дмитрия Гудкова, который покинул Россию. Сотрудничаете ли вы сейчас с его сторонниками?

– Я благодарен Алексею за поддержку. Тоже искренне поддерживаю его и его команду. Сейчас мне трудно с кем-то сотрудничать. Но, безусловно, мы являемся единомышленниками. Хочу написать ему отсюда, но пока не разобрался, как. Пока могу лишь отвечать на письма.

«И из СИЗО можно выдвинуться на выборы»

– Думаете, у сторонников несистемной оппозиции есть реальные шансы пройти в Госдуму нового созыва?

– Кремль создал все условия для того, чтобы никто из независимых политиков не оказался в Госдуме. Если раньше это было многоуровневое голосование, фальсификации, то теперь перешли просто к уголовным делам. Единственный шанс участвовать в выборах, который у меня остался, – это «Яблоко». Я давно в переговорах с партией. Надеюсь, что она выдвинет меня своим кандидатом.

Если «Яблоко» устоит под давлением, выдвинет своих союзников, это шанс для независимых политиков стать кандидатами, а партии – стать центром консолидации всех демократических сил и получить фракцию в Госдуме.

– Не считаете ли вы, что, попав в столь токсичное место, как Госдума, вы тем самым придадите ему легитимность?

– Российский парламент давно перестал был тем местом, где решаются реальные вопросы. Это просто представительный орган, который констатирует необходимые администрации президента решения. Но если в ней появится хоть несколько людей, которые будут задавать вопросы, озвучивать адекватную точку зрения, это уже будет прорыв.

Борис Немцов в Ярославле был один и даже за тот короткий срок смог многое расшевелить.

– Вы говорите, что сможете стать кандидатом, если «Яблоко» выдвинет. А как это возможно, учитывая, что вы сейчас в СИЗО?

– Это возможно. Да, я нахожусь в СИЗО, но пока не осужден. Если партия поддержит меня, у меня есть сторонники, это будет сильная кампания на победу. Выдвинуться по подписям из СИЗО технически невозможно.

– Какова обстановка в вашем СИЗО, что с ограничениями по коронавирусу? Как к вам относятся сотрудники изолятора?

– Сотрудники СИЗО по большей части носят маски, каких-то еще моментов я не замечал. Я нахожусь в спецблоке, это такая внутренняя тюрьма внутри тюрьмы. Здесь не так много людей. По условиям тут нормально, разве что очень мало приходит новостей.

Вообще, за последнее время пришлось пообщаться с большим количеством людей в погонах. Теми, что задерживали, конвоировали, обыскивали. Что удивило – они все понимают, что дело политическое и никакой я не преступник. Отношение к власти у них мало отличается от нашего с вами, потому что живут они с нами рядом и всё видят. А ведь именно эти люди по идее должны быть самой прочной опорой режима. Опричниной. Так что, может, всё и не так плохо, как нам хотят нарисовать. Привет там всем! Держитесь!

Илья Давлятчин

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*«Открытая Россия» признана нежелательной в России организацией.

**ФБК признан иноагентом и экстремистской организацией.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №23-2021 под заголовком «Андрей Пивоваров из СИЗО: Сейчас в камеру должен войти следователь и освободить меня».