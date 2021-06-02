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"Давайте не будем унижать Россию": арестованный Пивоваров сделал заявление в суде

Политика
15:36, 02 июня 2021

"Давайте не будем унижать Россию": арестованный Пивоваров сделал заявление в суде
Фото: стоп-кадр YouTube
Фото: стоп-кадр YouTube

Суд оставил экс-главу «Открытой России»* Андрея Пивоварова в СИЗО Краснодара еще на 2 месяца, до 31 июля 2021 года.

Первомайский районный суд Краснодара арестовал бывшего исполнительного директора ликвидированного движения «Открытая Россия»* Андрея Пивоварова, обвиняемого в сотрудничестве с «нежелательной организацией». Об этом Sobesednik.ru сообщили в суде. 

– Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражей до 31 июля, – сказал наш собеседник.

Что сказал Пивоваров в суде Краснодара

В суде Пивоваров не признал свою вину, его слова Sobesednik.ru передала защита.

«Мне кажется это фарсом: когда угрозу безопасности государству представляет собой пост в Фейсбуке.

Если государству угрожает пост в Фейсбуке, то что это за государство?

Зачем нужны такие прям огромные правоохранительные органы, которые сейчас собрались здесь?» – заявил Пивоваров.

По мнению обвиняемого, власти и правоохранительные органы пытаются помешать оппозиционерам участвовать выборах, для этого и возбуждаются уголовные дела.

«Против кого-то там возбуждают дела по санитарным пунктам, на кого-то – мошеннические дела. Люди оказываются под домашним арестом, люди оказываются в СИЗО, кого-то выдавливают из страны. Я не говорю даже о регистрации на выборах. Я говорю о том, что даже людей, которые планируют просто подать документы, уже на ранней стадии пытаются отключить от этого процесса любыми способами. И под эти жернова попал я», – сказал Пивоваров.

Политик еще раз подчеркнул, что, с его точки зрения, он не является членом иностранной организации, которая может быть признана нежелательной.

«Я являюсь российским гражданином и членом только российских организаций, которые по закону не могут быть нежелательными. Документы об этом были направлены в Минюст, и с Минюстом отношения у нас проходили именно так, что претензий с точки зрения нежелательности у Минюста ко мне не было.

Пивоваров во время задержания//фото: Instagram

Но даже понимая какую-то абсурдность обвинения от правоохранительных органов, мы ликвидировали эту структуру 27 мая, о чем было публично заявлено мной и другими коллегами. Этой структуры больше не существует», – напомнил Пивоваров.

В ходе заседания представители СК и прокуратуры заявили, что политик пытался бежать из страны. Сам Пивоваров это отрицает.

«Уважаемый суд, я действительно был в самолете, у меня действительно были билеты. Но почему на таможенном контроле, когда я проходил его, никаких вопросов ко мне не было? Обычно я прохожу контроль долго, я нахожусь в каких-то списках, это проверяется. Меня проверили, никаких оснований не было, никакого розыска объявлено не было», – добавил он.

Фигурант уголовного дела добавил, что не собирается скрываться от следствия, его друзья готовы внести залог, а знакомые нашли квартиру и дом, в котором он может жить в Краснодаре.

«Давайте вместе не будем унижать наше государство, Россию и вместе будем добиваться справедливости. Я бы хотел делать это, конечно же, с любой мерой пресечения, кроме нахождения под стражей», – резюмировал Пивоваров.

В итоге суд отправил политика в СИЗО на два месяца.

В чем обвиняют экс-главу «Открытой России» Андрея Пивоварова

По версии следствия, в августе 2020 года Пивоваров разместил в открытом доступе «сведения агитационного характера» в поддержку «Открытки». В СК утверждают, что политик неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности ОР и был задержан при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны.

Андрей Пивоваров//фото: Global Look Press

В свою очередь источник Sobesednik.ru, знакомый с материалами дела, заявил, что уголовное дело было возбуждено 29 мая, хотя еще 27 мая «Открытая Россия» была ликвидирована. Он предположил, что полиция могла найти формальный повод, чтобы «притянуть» Пивоварова под уголовное дело.

Почему Генпрокуратура РФ считает «Открытую Россию» нежелательной организацией

Официально «нежелательной» признавалась только британская организация «Открытая Россия», а российское являлось другим юрлицом. 

В России за последние годы было возбуждено пять уголовных дел против людей, сотрудничавших с «Открыткой». Первой стала активистка «Открытки» Анастасия Шевченко из Ростова-на-Дону, которую приговорили к 4 годам лишения свободы условно. В Краснодаре врач Яна Антонова получила 240 часов обязательных работ. В Екатеринбурге бывшего координатора «Открытки» Максима Верникова приговорили к 300 часам обязательных работ. Экс-координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук был объявлен в федеральный розыск.

Последним фигурантом стал бывший координатор отделения организации в Чувашии Юрий Сидоров. Уголовное дело было возбуждено по ст. 284.1 УК РФ («Участие в нежелательной организации»), максимальная санкция составляет шесть лет лишения свободы.

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе предпринимателя Михаила Ходорковского, который стал председателем ее правления. В 2017-м Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории страны зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Open Russia Civic Movement (в реестре юрлиц Соединенного Королевства такой организации не существует). В итоге «Открытка» продолжила работу в России в качестве общественного движения без регистрации. 

В том же году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать доступ к сайту «Открытой России». Как сообщалось, поводом стали «призывы к беспорядкам». Также провайдеры заблокировали другие ее интернет-проекты – «Открытое право», «Вместо Путина», «Команда Открытой России», «Открытый университет» и сайт «Ходорковский.ру».

* «Открытая Россия» признана в РФ нежелательной организацией.

Теги: #Госдума #Ходорковский / "Открытая Россия" #оппозиция #выборы в Госдуму

Рубрика: Политика

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