В Кремле отрицают связь уголовных дел Гудкова и Пивоварова с политикой

Уголовные дела против бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и экс-директора «Открытой России»* Андрея Пивоварова не имеют отношения к политике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводят РИА Новости.

«Вряд ли, наверное, можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения», — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о том, следит ли Кремль за уголовными делами в отношении Гудкова и Пивоварова.

Представитель Кремля добавил, что «это не совсем наша компетенция, это вопрос к правоохранителям».

Бывший депутат Госдумы, оппозиционный политик Дмитрий Гудков был задержан накануне как подозреваемый по делу о причинении имущественного ущерба посредством мошенничества в особо крупном размере. Фактически же его обвиняют в неуплате аренды за помещение в 2015 году.

«Совершенно очевидно, что была дана команда любым способом, любой ценой, по любому основанию посадить. Сам Дмитрий вообще обо всей этой ситуации узнал только сегодня утром во время допроса. Он даже не знает ни места аренды, ни названия компании, ничего вообще», — рассказал отец задержанного, российский политик, бизнесмен и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков

Андрей Пивоваров, экс-глава «Открытки», был задержан после снятия с рейса в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Задержание проводило ФСБ из-за дела по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности нежелательной организации»). По версии следствия, Пивоваров в августе 2020 года, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку организации.

*«Открытая Россия» организация признанная нежелательной на территории РФ.