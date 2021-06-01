Global Look Press

Ботокс за 200 тысяч: Прохор Шаляпин омолодился перед встречей с миллионершей
Фото: Global Look Press

Унижение и формальный подход к Дню Победы: знаменитости раскритиковали выплаты ветеранам
Евгений Плющенко // фото: Global Look Press

Плющенко остался без звезд и сборной: что "унесла с собой" Александра Трусова?
Фото: Global Look Press

Как далеко готов зайти Кремль? Кагарлицкий предрек властям большие проблемы
В центре внимания
Людмила Поргина//фото: Андрей Струнин, "Собеседник"
Людмила Поргина: Из Ленкома высасывают последние силы. Театр Марка Захарова разрушается
Дмитрий Быков: Ответка от вируса
Бутина, Машков и Боярский могут пройти в новую Госдуму

Новости дня

01 июня, вторник

[13:30]Мельконьянц объяснил, что не так с праймериз ЕР: "Вышли за партийные берега"
[12:34]"Внутреннее вмешательство": Памфилова не понимает нового закона против Навального
[12:06]"Никакого давления": Посол РФ обещает не мешать Минску судить гражданку России
[12:04]"Они все дети": Жириновский предложил продлить детство до 30 лет
[11:46]Лето в Москве началось с самого холодного дня за последние 54 года
[11:25]Фургала просят продержать в СИЗО целый год в ожидании суда
[11:11]Первый случай заражения человека птичьим гриппом H10N3 обнаружили в Китае
[10:50]В Петербурге задержан расклейщик интимных объявлений, выстреливший в человека
[10:32]Ходорковский о задержании Пивоварова: "Не ждите нас с плакатиками у посольств"
[10:15]В России предложили ввести отцовский капитал для многодетных семей
[09:48]"Формального повода не знаю. Реальный ясен": Обыски у семьи и соратников Гудкова
[09:40]В России вступил в силу закон о просветительской деятельности
[09:07]Большинство родителей считают соцсети и интернет главной проблемой детей
[08:59]Задержание Пивоварова, план "Перамога", ФСБ ушла в тень. Главное к 1 июня
[08:38]Синоптики пообещали комфортное лето для москвичей
[00:56]Незрячий человек смог распознать предметы на столе благодаря искусственным белкам

31 мая, понедельник

[23:50]Россия увеличит число авиарейсов с Беларусью и еще 8 странами
[22:15]Андрея Пивоварова задержали в неуточненном статусе на рейсе из Петербурга в Варшаву
[21:47]Терешкова набрала большинство голосов на праймериз "ЕР" Челябинской области
[20:35]Петр Толстой возглавил столичную "Единую Россию" и хочет выиграть выборы
[19:25]Дарью Полюдову посадили на 6 лет за оправдание терроризма
[19:03]В Таллине при содействии политтехнолога Шклярова сняли фильм про минские протесты
[18:22]В 2020 году число половых преступлений против несовершеннолетних выросло на 7,2%
[18:06]Минюсту могут открыть доступ к банковской тайне НКО
[17:34]Медведев призвал уравнять в правах многодетных семей во всех регионах
[17:03]ФАС обвинил дочернюю компанию "ЛУКОЙЛа" в завышении цены на бензин
[16:55]Китайским семьям разрешили иметь троих детей
[16:29]Лыжница Вяльбе обогнала экс-солистку t.A.T.u. в праймериз "Единой России"
[16:00]Медведев предлагает школьникам бесплатный проезд. Кабмин уже говорил, что против
[15:38]ФБК* назвали виновного в утечке базы сторонников Навального
[15:21]В Подмосковье мужчина убил свою жену и двух несовершеннолетних дочерей
[15:10]В экономическом департаменте МИД РФ обещают "помогать" Беларуси под санкциями
[14:43]ProtonMail: В Беларусь ушло только одно письмо с угрозами. После разворота самолета
[13:57]Песков отправил в МИД Беларуси с вопросами о российских олигархах-провокаторах
[13:43]Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске заражения COVID-19 у курильщиков
[13:14]"Бизнес зарабатывает деньги. Бизнес получает налоги": Песков о словах Белоусова
[12:42]Белоусов: Адресные пособия – единственный способ помочь бедному населению
[11:28]В Берлине из-за угрозы минирования экстренно сел самолет Ryanair
[11:07]"Команда 29": МВД препятствует расследованию СК об ударившем женщину полицейском
[11:05]Более трети россиян считает сумму в 15-30 тысяч достаточной на одного ребенка

Фото: depositphotos
Как выбрать правильный водонагреватель? Рекомендации специалиста
Фото: depositphotos
Как снять деньги с чужой банковской карты с помощью смартфона? Ответ специалиста
Фото: Global Look Press
Виртуально и реально: как поздравить ребенка с окончанием учебного года
Фото: depositphotos
Как отказаться от наследства с долгами
Фото: depositphotos
Шашлык без вреда для здоровья: полезным рецептом делится врач-диетолог
Фото: соцсети
Спагетти с куриной печенью и гречневые биточки: экспресс-рецепты для гурманов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Гратен из рыбы, рулетики из говядины и кальмар в кокосе: топ-3 ресторанных рецепта
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
sobesednik logo

Задержание Пивоварова, план "Перамога", ФСБ ушла в тень. Главное к 1 июня

Политика
08:59, 01 июня 2021

Задержание Пивоварова, план "Перамога", ФСБ ушла в тень. Главное к 1 июня
Андрей Пивоваров // Фото: Instagram
Андрей Пивоваров // Фото: Instagram

Как ранее писал Sobesednik.ru, накануне вечером стало известно, что экс-глава признанной нежелательной на территории России «Открытой России» Андрей Пивоваров был снят с рейса в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Как стало известно позднее, задержание проводило ФСБ из-за дела по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации), возбужденного 29 мая в Краснодарском крае. Политик находится в статусе подозреваемого. За два дня до этого «Открытая Россия» была официально распущена, а все её члены — исключены из состава организации. 

Ночью Пивоварова под конвоем и в наручниках повезли на «безотлагательный» обыск в его квартиру в Санкт-Петербурге. Судебного ордера на следственные мероприятия не было, их проводили по указанию следователя. С утра политика повезут в Краснодарский край, ночь он проведет в отделении, его также допросили в СК.

«Не так я планировал закончить этот день. После закрытия Открытки планировал поехать отдохнуть, взял билеты, прошел все контроли, и когда самолет уже стал выруливать на взлет, его вернули и меня задержали ФСБ, — успел написать сам Пивоваров. — Судя по помпе, с которой меня задерживали, готовят что-то серьезное. В Пулково, как говорят, нагнали кучу Росгвардии, зачем? Когда можно было просто позвонить». Он уверен, что преследования обусловлены его политической деятельностью, а обвинения безосновательны.

«Открытые медиа» обратили внимание, что Федеральная служба безопасности не только стала единственным ведомством, которое отказалось публиковать антикоррупционные декларации своего руководства за 2020 год, но и удалило с сайта эту информацию за период с 2009 по 2019 годы. Как минимум 22 апреля 2021 года эти сведения на сайте ещё были. Источник издания утверждает, что ФСБ воспользовалась лазейкой, которой дает ей один из новых законов о запрете распространения сведений об имуществе сотрудников спецслужб (хотя в декларациях никогда не указываются адреса и другие данные, только площадь, — прим. Sobesednik.ru).

В Беларуси продолжаются системные политические репрессии. Накануне стало известно, что в Трудовой кодекс внесли новые пункты, позволяющие работодателю на законных основаниях увольнять сотрудников, если они: пропустили работу, отбывая сутки за митинги; призывают к забастовкам; участвуют в забастовке; «нарушают порядок работы с персональными данными». Об этом заявил замглавы Минтруда РБ Игорь Старовойтов, передает «Интерфакс».

Демократическая оппозиция Беларуси накануне объявила о создании чрезвычайного плана «Перамога». Его поддерживают все демократические силы, включая штаб Светланы Тихановской. Инициатива резко отличается от аналогов: люди должны зарегистрироваться в специальном чат-боте, после этого информация о них отправится на специальный защищенный сервер за рубежом, доступ к которому имеют пара человек из ByPol, ответственные за работу плана. Данные о самом чат-боте будут автоматически удалены с устройства гражданина, власти не должны никак узнать о его регистрации, утверждают авторы. Зарегистрировавшиеся также не будут знать друг друга, план приведут в действие единожды в определенный момент, когда это будет необходимо. Тогда люди получат инструкции о том, что нужно делать, чтобы установить контроль над страной.

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила о недопустимости прослушки европейских политиков после того как ранее был опубликован доклад датских спецслужб пятилетней давности, раскрывший факт такой слежки за немецким канцлером и политиками ряда других стран со стороны АНБ США: «Систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо», — сказала глава Минобороны (цитата по DR).

Саму Ангелу Меркель «успокоила» такая позиция Копенгагена, однако она раскритиковала «шпионаж за друзьями». Она также полностью разделяет тезисы, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Это неприемлемое [поведение] для союзников, и это еще менее приемлемо для союзников и партнеров в Европе… Поэтому мы ждем полной ясности. Мы запросили у наших датских и американских партнеров всю информацию касательно раскрытой информации и прошлых событий», — сказал французский лидер (цитата по «Коммерсанту»).

Как пишет Deutsche Welle, немецкая рабочая группа отправляется в США для уточнения совместных позиций, в том числе по «Северному потоку-2», в преддверии визита президента США Джо Байдена в Европу, который состоится перед его встречей с президентам РФ Владимиром Путиным. Американский лидер лично посетит саммит G7 в Великобритании, саммит НАТО и проведет переговоры с европейскими коллегами.

Президент Украины Владимир Зеленский опасается предполагаемых интеграционных процессов между Россией и Беларусью: «Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда [в интеграционные процессы] оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление, — сказал украинский лидер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод по ТАСС). — С этой стороны мы видим опасность для нас — вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией».

The Insider обратил внимание на то, что жители Выборгского района Санкт-Петербурга стали массово жаловаться в соцсетях на SMS-сообщения, в которых их благодарят за участие в праймериз «Единой России» от имени прошедшего отбор депутата Госдумы Евгения Марченко. Проблема заключается в том, что никто из этих людей не только не голосовал за Марченко, но и вовсе не участвовал в преймериз. По крайней мере, они об этом не знали.

На специального корреспондента «Медузы» (издание признано российскими властями «иностранным агентом») Кристину Сафонову составили протокол за то, что она работала как журналист на акции в поддержку Алексея Навального. Следствие утверждает, что г-жа Сафонова не имела положенной аккредитации МИД РФ. Издание же настаивает на том, что ещё в 2020 году все необходимые документы были направлены в МИД РФ, но ведомство это проигнорировало, хотя обязано было дать ответ в течение двух месяцев.

Глава «Единой России», экс-президент Дмитрий Медведев предрек создание в России двух-трех политических партий, которые бы заменили собой всё партийное многообразие, существующее сейчас. «Рано или поздно структуризация политического поля все равно произойдет, и у нас будет несколько крупных партий. Две или три — это вопрос уже конкретной политической практики. Это совершенно нормально», — сказал он в интервью «Коммерсанту». Мелкие же партии он назвал «живопырками», отметив, что если их много, в парламенте нельзя ни о чем договорится.

Тема: Украина

Теги: #Коррупция #Медведев #Ходорковский / "Открытая Россия" #"Единая Россия" #Белоруссия #Зеленский #забастовки в Беларуси #протесты в Белоруссии #Меркель #Макрон #Тихановская #США

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Григорий Мельконьянц // Фото: Global Look Press

Политика

Мельконьянц объяснил, что не так с праймериз ЕР: "Вышли за партийные берега"
Элла Памфилова // Фото: Global Look Press

Политика

"Внутреннее вмешательство": Памфилова не понимает нового закона против Навального
Global Look Press

Политика

Уход Путина будет связан с уходом Лукашенко: Милов сделал громкое заявление
Политика
Уход Путина будет связан с уходом Лукашенко: Милов сделал громкое заявление
"Мы просто рухнем в пропасть": Зюганов предрек тревожные события в России
Максим Жаров: Лавров хочет занять место Набиуллиной во главе Центробанка?
"Осенью Собянина снимут": Скурлатов сделал сенсационное заявление
Общество
Как именно уйдет Путин? Таролог предсказала необычные события в России
"Ни одного виновного": Фигурант дела о торговле детьми написал письмо Бастрыкину
Масс-медиа, фильмы, Моргенштерн: В чем корни детской жестокости?
Профессор Вяземский о детской жестокости: Девочку рвут, потому что она не из стаи
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Нет в нынешней России доверия к науке. В советской – была, хотя оккультизма вроде инопланетян и йогов хватало и в ней. Но люди по крайней мере верили, что болезнь излечивается медициной, а не камланиями. Сегодня они уверены, что достаточно дать себе правильный настрой, поработать с психологом – и коронавирус их не тронет

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Взволновала Путина фраза бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. О том, что России одной слишком жирно владеть целой Сибирью. Проблема в том, что Олбрайт никогда ничего такого не говорила. Просто лет 15 назад некий отставной чекист поведал, что они в конторе «провели сеанс подключения к подсознанию» Олбрайт и выведали про Сибирь

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Когда МИД России и его разнообразные подголоски упоминают пример с самолетом Эво Моралеса, которому всего лишь не давали посадки в Европе из-за гипотетического Сноудена на борту, – это, конечно, изначально неработающее сравнение, поскольку Протасевич никаких военных тайн не выдавал, а всего лишь освещал протесты; но истребитель, выпущенный для перехвата мирного гражданского рейса в небе Европы, – это особый случай

Культура и ТВ
Актёр Марк Горонок развёлся с женой
Поргина рассказала, за что жена ударила Евгения Леонова по лицу
Поклонники простили спецэпизоду "Друзья. Воссоединение" Леди Гагу
"Будет брачный контракт!": Невеста Краско раскрыла подробности грядущей свадьбы
Шоу-бизнес
Рома Зверь: В соцсетях раздражают хейтеры и волонтеры
"Честно расскажу, что ее ждет": Катя Лель против участия дочери в шоу "Голос. Дети"
"Только на праздники": Орбакайте призналась, что не дает сыновьям деньги
Мне не нужна она: Почему группа t.A.T.u. никогда не воссоединится

Здоровье
Даже дошкольники не хотят выделяться из толпы
Старческое слабоумие разрушает кровеносные сосуды мозга
Индийские ученые: покойники не заражают коронавирусом
Пациентам с тяжелым раком часто не дают самые нужные таблетки
Туризм
"Не все путёвки в Крым и Сочи продали": россияне о продлении запрета на полеты в Турцию
На 100 евро подорожали туры из Белоруссии в Турцию после авиабойкота
Путину пригрозили срывом выборов в Госдуму из-за закрытой Турции
"Кремль заставил Эрдогана": Названа дата открытия турецких курортов для россиян
Авто
"Гнать в шею таких министров!": автосписание штрафов с карт взбесило россиян
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
Недвижимость
Кредит и поглощение
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
Свежий номер
Фото: соцсети
Еда самолетом, торты по 30 кг: жених Азизы раскрыл подробности свадьбы
Иван Краско // фото в статье: Global Look Press, соцсети, архив редакции
Свадьба точно будет! Молодая невеста 90-летнего Краско дала первое интервью
Вячеслав Тихонов // Фото в статье: Global Look Press
Русский Бог Слава Тихонов. Дмитрий Быков – о советском кумире
Лаврентий Берия // Фото: Global Look Press
Опричник-отличник Лаврентий Берия: краткое жизнеописание советского Годунова
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Николай Платошкин // фото в статье: Андрей Струнин
Платошкин:
Меня оскорбляет, что пенсионер в России получает 10 тысяч рублей
Евгений Гришковец//фото: стоп-кадр YouTube
Евгений Гришковец:
Навальному нужно было сесть в тюрьму
Global Look Press
"Маме сказали сдать меня в дом инвалидов":
последнее интервью артиста-карлика Федорова
Дмитрий Потапенко // стоп-кадр: YouTube
Потапенко:
Такого роста цен, как в России, нет нигде в мире!
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Глюкоза // фото: соцсети
"Совсем совесть потеряла!" Глюкоза в платье-купальнике шокировала Эмина
Global Look Press
Ксения Собчак разнесла Дану Борисову за странное отношение к проблемам дочери
Global Look Press
"Поняли, что сами не справимся!" Дочка Даны Борисовой попала в больницу
Фото: скриншот с видеоплатформы Premier; в статье: Instagram
Принц сдулся: Волочкова рассталась с новым возлюбленным
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
"Я беременная? Или анорексичка?" Собчак прокомментировала последние новости о себе
Фото в статье: соцсети
Главное – результат: cибирякам разрешили спать на работе
Фото: соцсети
Тувинцы опьянели без вина: жители Кызыла обошли сухой закон на майские
Бенито Муссолини // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Муссолини выигрывает выборы, а в СССР расцветают нэпманы
Леонид Казинец // Фото: Global Look Press
"Баркли" попал под суд
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
^