Задержание Пивоварова, план "Перамога", ФСБ ушла в тень. Главное к 1 июня

Как ранее писал Sobesednik.ru, накануне вечером стало известно, что экс-глава признанной нежелательной на территории России «Открытой России» Андрей Пивоваров был снят с рейса в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Как стало известно позднее, задержание проводило ФСБ из-за дела по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации), возбужденного 29 мая в Краснодарском крае. Политик находится в статусе подозреваемого. За два дня до этого «Открытая Россия» была официально распущена, а все её члены — исключены из состава организации.

Ночью Пивоварова под конвоем и в наручниках повезли на «безотлагательный» обыск в его квартиру в Санкт-Петербурге. Судебного ордера на следственные мероприятия не было, их проводили по указанию следователя. С утра политика повезут в Краснодарский край, ночь он проведет в отделении, его также допросили в СК.

«Не так я планировал закончить этот день. После закрытия Открытки планировал поехать отдохнуть, взял билеты, прошел все контроли, и когда самолет уже стал выруливать на взлет, его вернули и меня задержали ФСБ, — успел написать сам Пивоваров. — Судя по помпе, с которой меня задерживали, готовят что-то серьезное. В Пулково, как говорят, нагнали кучу Росгвардии, зачем? Когда можно было просто позвонить». Он уверен, что преследования обусловлены его политической деятельностью, а обвинения безосновательны.

«Открытые медиа» обратили внимание, что Федеральная служба безопасности не только стала единственным ведомством, которое отказалось публиковать антикоррупционные декларации своего руководства за 2020 год, но и удалило с сайта эту информацию за период с 2009 по 2019 годы. Как минимум 22 апреля 2021 года эти сведения на сайте ещё были. Источник издания утверждает, что ФСБ воспользовалась лазейкой, которой дает ей один из новых законов о запрете распространения сведений об имуществе сотрудников спецслужб (хотя в декларациях никогда не указываются адреса и другие данные, только площадь, — прим. Sobesednik.ru).

В Беларуси продолжаются системные политические репрессии. Накануне стало известно, что в Трудовой кодекс внесли новые пункты, позволяющие работодателю на законных основаниях увольнять сотрудников, если они: пропустили работу, отбывая сутки за митинги; призывают к забастовкам; участвуют в забастовке; «нарушают порядок работы с персональными данными». Об этом заявил замглавы Минтруда РБ Игорь Старовойтов, передает «Интерфакс».

Демократическая оппозиция Беларуси накануне объявила о создании чрезвычайного плана «Перамога». Его поддерживают все демократические силы, включая штаб Светланы Тихановской. Инициатива резко отличается от аналогов: люди должны зарегистрироваться в специальном чат-боте, после этого информация о них отправится на специальный защищенный сервер за рубежом, доступ к которому имеют пара человек из ByPol, ответственные за работу плана. Данные о самом чат-боте будут автоматически удалены с устройства гражданина, власти не должны никак узнать о его регистрации, утверждают авторы. Зарегистрировавшиеся также не будут знать друг друга, план приведут в действие единожды в определенный момент, когда это будет необходимо. Тогда люди получат инструкции о том, что нужно делать, чтобы установить контроль над страной.

Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила о недопустимости прослушки европейских политиков после того как ранее был опубликован доклад датских спецслужб пятилетней давности, раскрывший факт такой слежки за немецким канцлером и политиками ряда других стран со стороны АНБ США: «Систематическое прослушивание телефонных разговоров с ближайшими союзниками недопустимо», — сказала глава Минобороны (цитата по DR).

Саму Ангелу Меркель «успокоила» такая позиция Копенгагена, однако она раскритиковала «шпионаж за друзьями». Она также полностью разделяет тезисы, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Это неприемлемое [поведение] для союзников, и это еще менее приемлемо для союзников и партнеров в Европе… Поэтому мы ждем полной ясности. Мы запросили у наших датских и американских партнеров всю информацию касательно раскрытой информации и прошлых событий», — сказал французский лидер (цитата по «Коммерсанту»).

Как пишет Deutsche Welle, немецкая рабочая группа отправляется в США для уточнения совместных позиций, в том числе по «Северному потоку-2», в преддверии визита президента США Джо Байдена в Европу, который состоится перед его встречей с президентам РФ Владимиром Путиным. Американский лидер лично посетит саммит G7 в Великобритании, саммит НАТО и проведет переговоры с европейскими коллегами.

Президент Украины Владимир Зеленский опасается предполагаемых интеграционных процессов между Россией и Беларусью: «Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда [в интеграционные процессы] оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление, — сказал украинский лидер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (перевод по ТАСС). — С этой стороны мы видим опасность для нас — вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Белоруссией».

The Insider обратил внимание на то, что жители Выборгского района Санкт-Петербурга стали массово жаловаться в соцсетях на SMS-сообщения, в которых их благодарят за участие в праймериз «Единой России» от имени прошедшего отбор депутата Госдумы Евгения Марченко. Проблема заключается в том, что никто из этих людей не только не голосовал за Марченко, но и вовсе не участвовал в преймериз. По крайней мере, они об этом не знали.

На специального корреспондента «Медузы» (издание признано российскими властями «иностранным агентом») Кристину Сафонову составили протокол за то, что она работала как журналист на акции в поддержку Алексея Навального. Следствие утверждает, что г-жа Сафонова не имела положенной аккредитации МИД РФ. Издание же настаивает на том, что ещё в 2020 году все необходимые документы были направлены в МИД РФ, но ведомство это проигнорировало, хотя обязано было дать ответ в течение двух месяцев.

Глава «Единой России», экс-президент Дмитрий Медведев предрек создание в России двух-трех политических партий, которые бы заменили собой всё партийное многообразие, существующее сейчас. «Рано или поздно структуризация политического поля все равно произойдет, и у нас будет несколько крупных партий. Две или три — это вопрос уже конкретной политической практики. Это совершенно нормально», — сказал он в интервью «Коммерсанту». Мелкие же партии он назвал «живопырками», отметив, что если их много, в парламенте нельзя ни о чем договорится.