"Иначе начнется охота": "Открытая Россия"* Ходорковского объявила о закрытии

Организация «Открытая Россия»* (связана с Михаилом Ходорковским) прекращает свою деятельность в РФ.

Причиной стало принятие новых законов, ужесточающих уголовную ответственность за деятельность в иностранных неправительственных организациях, признанных в России нежелательными. Об этом Sobesednik.ru сообщил исполнительный директор «Открытки» Андрей Пивоваров.

– Только что совет организации проголосовал за это решение. Мы закрываем отделения в регионах. Все члены «Открытки» исключены из организации, а их членство аннулировано во избежание возможного преследования. Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ, а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников.

– На любого человека, связанного с «Открыткой», можно будет завести уголовное дело. Для рядовых активистов достаточно иметь одно административное дело о связи с нежелательной организацией, а для руководителей и координаторов не нужно даже таких формальностей, – сказал он.

Как сообщал Sobesednik.ru, в России за последнее время было возбуждено пять уголовных дел против людей, сотрудничавших с «Открыткой». Последним фигурантом стал бывший координатор отделения организации в Чувашии Юрий Сидоров. Уголовное дело было возбуждено по ст. 284.1 УК РФ («Участие в нежелательной организации»), максимальное санкция составляет шесть лет лишения свободы.

Первым в России человеком, которого обвинили в участии в деятельности организации, признанной в РФ нежелательной, стала активистка «Открытки» Анастасия Шевченко из Ростова-на-Дону. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы условно. В Краснодаре врач Яна Антонова получила 240 часов обязательных работ. В Екатеринбурге бывшего координатора «Открытки» Максима Верникова приговорили к 300 часам обязательных работ. Экс-координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук был объявлен в федеральный розыск.

– Закон о нежелательных организациях приняли специально под нас… Эти поправки, несомненно, примут. И тогда на наших активистов начнется настоящая охота. Мы не можем этого допустить, поэтому заранее ликвидируем организацию, – заключил Пивоваров.

Ранее Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий статью Уголовного кодекса о работе в иностранных неправительственных организациях, признанных в России нежелательными. Для руководителей «нежелательных» НПО наказание составит от 2 до 6 лет лишения свободы. Участников же будут сначала привлекать к административной, а затем к уголовной ответственности. Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

досье

«Открытая Россия» была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который также стал председателем правления. В 2017 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию. В итоге «Открытка» продолжила работу в России в качестве общественного движения без регистрации.

В том же году Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать доступ к сайту «Открытой России». Как сообщалось, поводом стали «призывы к беспорядкам». Также провайдеры заблокировали другие ее интернет-проекты - «Открытое право», «Вместо Путина», «Команда Открытой России», «Открытый университет» и сайт «Ходорковский.ру».

*«Открытая Россия» признана в РФ нежелательной организацией.