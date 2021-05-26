В России возбуждено пятое уголовное дело против сторонников "Открытой России"

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего координатора признанной нежелательной в России организации «Открытая Россия» Юрия Сидорова. Об этом Sobesednik.ru сообщил представитель «Открытки».

– Уголовное дело возбуждено по ст. 284.1 УК РФ («Участие в нежелательной организации»). Максимальное наказание по ней составляет шесть лет лишения свободы, – рассказал он.

По словам исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, Сидоров прекратил свое членство в «Открытке» два года назад.

– В общей сложности у него было пять административных дел по ст. 20.33 КоАП, однако никаких других претензий к нему не было. Сейчас он не является членом организации, и сам факт его преследования удивляет. Юрия вызвали на допрос в следующий понедельник. Мы будем оказывать ему юридическую поддержку, – сказал Пивоваров Sobesednik.ru.

Это уже пятое уголовное дело по статье 284.1 УК РФ, возбужденное против сторонников «Открытой России». Ранее Анастасию Шевченко из Ростова-на-Дону приговорили к четырем годам лишения свободы условно. В Краснодаре врачу Яне Антоновой назначили 240 часов обязательных работ. В Екатеринбурге бывшего координатора «Открытки» Максима Верникова приговорили к 300 часам обязательных работ. Экс-координатор тюменского отделения «Открытой России» Антон Михальчук объявлен в федеральный розыск.

В 2017 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия». В итоге «Открытка» продолжила работу в России в качестве общественного движения без регистрации.