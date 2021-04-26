Ушла в отставку судья, не освободившая Ходорковского, но выпустившая Васильеву

Квалификационная коллегия судей Москвы приняла отставку судьи Мосгорсуда Марины Селиной, узнал Sobesednik.ru. Она рассматривала жалобы Михаила Ходорковского и семьи Сергея Магнитского, а также смягчала условия домашнего ареста для Евгении Васильевой.

Селина ушла в отставку по собственному желанию. Коллегия не стала ей в этом препятствовать.

С сайта Мосгорсуда фамилию Селиной пока не удалили – она числится судьей Седьмого судебного состава.

Фото: скриншот с сайта pravo.ru

Марина Селина родилась в 1954 году. Работала судьей в Томском областном суде, в 2003-м перешла в Мосгорсуд. Тогда же она рассматривала первую жалобу на арест главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского, которого обвиняли по семи статьям УК (в частности, в хищении чужого имущества и уклонении от уплаты налогов). Селина отказалась выпустить Ходорковского под залог, несмотря на поручительства сразу 40 депутатов.

Несколько лет спустя Селина вошла в список судей, отказавших в иске Наталье Магнитской – матери юриста Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО в 2009 году. Она отказалась удовлетворить жалобу на действия следствия, которое обвиняло его в уклонении от уплаты налогов.

Наталья Магнитская / Фото: стоп-кадр с YouTube

В 2012-м в составе тройки судей Селина оставила под домашним арестом фигурантку дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгению Васильеву, смягчив его условия. Ей было разрешено покидать квартиру в Молочном переулке с разрешения следователя и общаться с кем угодно, кроме обвиняемых, подозреваемых и свидетелей.

Евгения Васильева / Фото: Global Look Press

В 2012-2013 годах Селина рассматривала жалобы обвиняемых по так называемому «Болотному делу». Раз за разом она отклоняла апелляции на арест фигурантов, в том числе Сергея Кривова. Несколько лет спустя Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить ему компенсацию в 3000 евро за незаконное содержание в СИЗО.

В 2019-м Селина признала законным арест сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и оказании давления на свидетелей.

В декабре 2020 года судья была награждена медалью «За безупречную службу».