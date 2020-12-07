"Европейский акт Магнитского" подписан. Он вступит в силу 10 декабря

Представители государств Совета Европы согласовали так называемый «европейский акт Магнитского» — регламент о коллективном противодействии странам, которые серьезно нарушают права человека. Как сообщает в своем Twitter корреспондент радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк, предварительное обсуждение не потребовалось.

«Министры иностранных дел ЕС одобрили режим санкций ЕС в области прав человека. Он вступит в силу 10 декабря», — сообщил журналист.

Обсуждение этого документа проходило уже давно, он предусматривает применение международных санкций против людей, компаний или государственных организаций. Главным критерием станет нарушение прав человека. Для вступления конкретных санкций в силу понадобится единогласное согласие всех стран Совета Европы.

«Европейский акт Магнитского» — условное название, используемое по аналогии с похожим законом в США, который был принят после гибели в российском следственном изоляторе юриста Сергея Магнисткого. Как считают многие правозащитники, причиной преследования Магнитского стало раскрытая им кража 5,4 миллиарда рублей госбюжета в которой участвовали силовики.