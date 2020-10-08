Осужденная по делу "Оборонсервиса" Васильева стала почетным академиком

Евгения Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств. Об этом экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны РФ сообщила в своем Instagram.

«Благодарю Российскую академию художеств за оказанную честь быть почетным академиком Российской академии художеств», — написала Васильева, которая с 2014 года ведет художественную деятельность под псевдонимом EVA.

На сайте РАХ экс-чиновница уже появилась в составе академии и представлена как художник, искусствовед и юрист, пишут «Новые известия».

Напомним, Васильева в 2015 году была осуждена по делу о мошенничестве с имуществом Министерства обороны и легализацией денежных средств, вырученных незаконным способом. Она была приговорена к пяти годам лишения свободы, но провела в колонии всего 34 дня, выйдя по УДО.