"Хотите вы или нет": Партия "Справедливая Россия" угрожает объединить с собой КПРФ

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин назвал объединение с КПРФ «стратегической целью» партии. Причем мнение самих коммунистов по этому поводу его совершенно не беспокоит.

«У нас есть задача с коммунистами [объединиться]. Это огромная задача, которую мы перед собой поставили, и коммунистам об этом сообщили, что мы будем с вами объединяться. Хотите вы или нет. Но это неизбежно. Это стратегическая цель»,

— передает его слова ТАСС.

Он заверил, что после такого объединения все остальные партии «налипнут неизбежно».

Прилепин также сказал, что яркие, медийные представители «Справедливой России» пойдут на выборы по спискам, а не по одномандатным округам. Он считает, что не стоит подвергать их неравной конкуренции с кандидатами от «Единой России», которая обладает «административным ресурсом, финансовыми возможностями, несоизмеримыми с нашими».

В КПРФ идею объединения с новым партийным проектом пока не прокомментировали.