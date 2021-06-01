ФСБ сняла Пивоварова с самолета и увела в наручниках с охраной за пост в Facebook

Экс-глава «Открытой России»* Андрей Пивоваров обвиняется в публикации поста в Facebook. Об этом официально сообщил Следственный комитет. Там также заявили, что он якобы «пытался скрыться от органов предварительного следствия». Судя по тому, что политик смог спокойно пройти все процедуры регистрации и контроль в аэропорту, никакого запрета на выезд у него не было.

«По версии следствия, в августе 2020 года, подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признанна нежелательной на территории Российской Федерации разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации», — говорится в пресс-релизе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как выяснила русская служба «Би-би-си», под описание СК подходит пост Пивоварова в Facebook от 12 августа 2020 года. Это был перепост сообщения кубанского депутата Александра Коровайного о выдвижении кандидата от «Открытки» Яны Антоновой в гордуму Красноярска. Там было указано, как можно поддержать её кампанию финансово. К самой Антоновой СК не обращался, в депутаты она в итоге не прошла.

Напомним, что дело на Пивоварова возбудили через два дня после закрытия «Открытой России», 29 мая, ещё через два дня ФСБ развернула самолет в Санкт-Петербурге, который уже должен был идти на взлет. Пивоварова сняли с рейса, отправили на допрос, а затем провели обыск у него дома: политика вели в наручниках в сопровождении вооруженных подразделений силовиков в обмундировании.

*«Открытой России» объявлена российскими властями «нежелательной организацией».