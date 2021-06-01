Ходорковский о задержании Пивоварова: "Не ждите нас с плакатиками у посольств"

Экс-глава «Юкоса», общественный деятель Михаил Ходорковский прокомментировал задержание Андрея Пивоварова, который возглавлял объявленную российскими властями «нежелательной» «Открытую Россию», ассоциированную с предпринимателем.

«Не ждите нас с плакатиками у посольств — наша цель — ваши кошельки и ваши "западные друзья" — коррупционеры», — заверил Ходорковский, обращаясь к руководству России, которое он считает ответвленным за уголовное преследование оппозиционеров.

По его мнению, Кремль «просто «ровняет катком» легальное политическое пространство». Говоря о задержании Пивоварова, он объяснил, что в его понимании политика обвиняют в «сотрудничестве» (у Ходорковского слово приводится в кавычках, — ред.) с британской «Открытой Россией», которой не существует. Руководил же Пивоваров российской «Открытой Россией», которая, как писал Sobesednik.ru, была закрыта за два дня до возбуждения дела.

Напомним, на фоне задержания Пивоварова силовики также пришли с обысками к семье и соратникам экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, который уже долгое время работает в несистемной оппозиции.

Параллельно московская прокуратура пытается объявить экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией (объявлен Минюстом «иностранным агентом») Алексея Навального, отбывающего реальный срок в колонии вопреки требованиям Европейского суда по правам человека и позиции ПАСЕ. Вынужденные под угрозой уголовного преследования самораспуститься штабы Навального были внесены в список экстремистских организаций Росфинмониторинга. Госдума в трех чтениях приняла закон, потенциально лишающий сторонников Навального избирательного права, причем закон будет иметь обратную силу, как считают многие эксперты, — это антиконституционно.

«Много лучей поддержки Андрею Пивоварову, Дмитрию Гудкову, Александру Соловьеву и другим коллегам, которые стали очередными жертвами катка политических репрессий. Счет уже идет на десятки, а скоро и на сотни пойдет», — пишет в своем Facebook Леонид Волков из команды Навального. Он уверен, что преследование связано с низкими рейтингами «Единой России». Волков полагает, что таким образом режим демонстрирует свою слабость.

«Читаю новости… Мда… Похоже, моё решение не выдвигаться на [выборы в] Госдуму было самым правильным за последнее время», — комментирует депутат Московской городской думы Михаил Тимонов («СР»).