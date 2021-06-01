"Формального повода не знаю. Реальный ясен": Обыски у семьи и соратников Гудкова

К оппозиционному политику, экс-депутату Госдумы Дмитрию Годкову пришли с обысками. По словам его отца Геннадия Гудкова, возле дачного участка под Коломной порядка десяти автомобилей силовиков. Обыски также проходят в московской квартире политика и в его бывшем офисе, передает Telegram-канал Sota.vision.

«Формального повода не знаю. Реальный ясен», — успел написать в своем Telegram Дмитрий Гудков. Также он сообщил, что обыски сутра проходят у начальника его штаба Виталия Венедиктова, а также у сотрудничавшего с ним ранее Александра Соловьева, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы.

Соловьев также сотрудничал ранее с «Открыткой». Обыски могут быть связаны с вчерашним задержанием экс-главы «нежелательной» в России «Открытой России» Андрея Пивоварова.

«К нам на дачу (принадлежит мне и жене) под Коломной вломился ОМОН. Якобы с обыском. Все телефоны отключены», — комментирует Геннадий Гудков.

Депутат Госдумы с 2001 по 2012 годы, говорит, что с обысками пришли также к его племяннице: «Племянница мне написала, что к ним в дом пришли с обыском. Это Москва, семья сестры жены(?!) Вот и начался 1937, а Вы не верили!» Он называет происходящее «спецоперацией по зачистке команды Гудкова» (имеется ввиду его сын). По его словам, в общей силе в семье Гудковых прошло порядка 4-5 обысков.

Дополнение. Обыски у Соловьева никак не связаны с «Открытой России» и делом Пивоварова. Он фигурирует в уголовном деле о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Претензии по этому дело предъявляет департамент городского имущества Москвы.