"Граничит с шизофренией": Геннадий Гудков назвал скрытые причины ареста сына

Накануне стало известно о задержании бывшего депутата Государственной думы, оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Сообщается, что Гудков проходит как подозреваемый по делу о причинении имущественного ущерба посредством мошенничества в особо крупном размере. Фактически же его обвиняют в неуплате аренды за помещение в 2015 году, о чем сам он узнал только во время допроса у следователей.

Впрочем, многим россиянам Дмитрий Гудков хорошо знаком вовсе не как бизнесмен с сомнительными схемами, а как один из наиболее ярких критиков действующей власти, который в отличие от большинства коллег и единомышленников не особо подбирал выражения, комментируя те или иные события в политической жизни страны. Именно по этой причине у ряда экспертов возникли подозрения в том, что задержание Гудкова укладывается в выбранную Кремлем стратегию по зачистке неугодных кандидатов перед выборами в Государственную думу.

Более того, как рассказал отец задержанного, известный российский политик, бизнесмен и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков, происходящее он считает исполнением чьего-то приказа, согласно которому его сына хотят «посадить любой ценой». Причем, как отмечает Геннадий Владимирович, Дмитрий Гудков никогда не занимался бизнесом из принципиальных соображений, а потому быть замешанным в том, что ему вменяет следствие, попросту не мог.

«Это уже граничит даже не с помешательством, а с шизофренией. Поскольку помешательство – это когда человек сошел с ума, а шизофрения – это уже тяжелое психологическое расстройство, которое сопровождается галлюцинациями. Вот у следствия в данном случае явно галлюцинации, ну и, разумеется, действуют они по приказу.

Совершенно очевидно, что была дана команда любым способом, любой ценой, по любому основанию посадить. Сам Дмитрий вообще обо всей этой ситуации узнал только сегодня утром во время допроса. Он даже не знает ни места аренды, ни названия компании, ничего вообще.

Дмитрий Гудков, который в своей жизни принципиально никогда не занимался бизнесом, который никаких договоров не подписывал, кроме единственного – договора со своей партией, – теперь он обвинен и назначен подозреваемым. Тут даже невозможно оговорить, согласиться с этим невозможно даже по формальным признакам, притянутым за уши. Ребята, ну вы что, уже окончательно сбрендили, совсем сошли с ума, потеряли берега?», – возмутился Геннадий Гудков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».