"Яблоко" заступилось за Гудкова, Пивоварова и всех, "попавших под каток репрессий"

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков и её основатель Григорий Явлинский выступили в поддержку задержанного экс-главы «Открытой России» Андрея Пивоварова, политиков Александра Соловьева и Дмитрия Гудкова, а также руководителя его штаба Виталия Венедиктова и всех «политических заключенных». В партии уверены, что всё это — проявление политических «репрессий», которые ведут страну к деградации.

«Выражаю солидарность с Дмитрием и Геннадием Гудковыми, Александром Соловьевым, Андреем Пивоваровым и другими политическими активистами, попавшими под каток репрессий, и требую прекращения преследований. Эти российские граждане — политическая оппозиция! Силовое давление на них и преследования политически мотивированы и криминальны», — пишет Явлинский.

Он также уверен, что расстановка сил в России изменилась и теперь Кремль намерен всячески преследовать оппозицию и всех, кто открыто выражает свое несогласие с официальной политикой, как это происходит в Беларуси. Явлинский говорит, что для этого будут использованы «любые методы без ограничений: похищения, отравления, убийства» и никакого предела этому нет.

Г-н Рыбаков также связывает усиление давления на оппозицию (а том числе законодательное) с осенними выборами в Госдуму. По его словам, цель властей сейчас — «уничтожить саму возможность легально заниматься политикой в стране».

При этом глава «Яблока» предупреждает власти, что без реальной политической конкуренции у России «нет будущего», и его не будет, если вместо необходимых реформ и диалога с обществом государство продолжит идти путем «стагнации и репрессий».

«Требуем освободить ВСЕХ политических заключенных», — завершает он свое обращение.

*«Открытая России» объявлена российскими властями «нежелательной организацией».